Soutien au cloud français : le gouvernement met 667 millions d'euros sur la table

Le 17 mai dernier, le gouvernement dévoilait sa stratégie nationale pour le Cloud avec trois piliers. Le premier était le label Cloud de confiance, construit comme un complément à la qualification SecNumCloud pour offrir « un double niveau de sécurisation – juridique et technique – aux entreprises et administrations françaises ».

Vers un cloud de confiance (ou pas)

Depuis, il a surtout été question du cœur de cette annonce : la possibilité d'héberger des données sensibles sur des solutions étrangères sous licence, tant qu'elles respectent certaines règles. On en connait désormais la teneur, tout du moins dans leur version initiale qui fait actuellement l'objet d'un appel public à commentaire de l'ANSSI.

Orange et Thales, anciens alliés du cloud souverain de 2012, sont cette fois partis chacun de leur côté. Le premier avec Capgemini et Microsoft pour créer Bleu. Le second avec Google. On ne sait d'ailleurs pas si Capgemini restera ou non le prestataire exclusif de l'Ugap pour ce qui est de la fourniture de services cloud aux administrations.

Du côté du gouvernement, le choix était assumé : « Certains des services Cloud les plus performants au monde sont édités par des entreprises étrangères, notamment américaines. C’est pourquoi le label Cloud de confiance permettra de nouvelles combinaisons comme la création d’entreprises alliant actionnariat européen et technologies étrangères sous licence. Cette politique répond ainsi à un besoin clair : donner accès au meilleur niveau de service tout en garantissant un haut niveau de sécurité ». De quoi enflammer le secteur ces derniers mois.

De prises de positions tranchées en tribunes vantant le besoin de souveraineté et de soutien à ce secteur face aux grandes plateformes, tout a été dit. Nous y reviendrons d'ailleurs plus en détail dans notre troisième magazine, actuellement en cours de financement. Mais le gouvernement tient pour le moment sa ligne.

Il est pourtant conscient de l'enjeu, principalement dû aux nombreuses erreurs du passé qui semblent destinées à se reproduire, bien que sous une forme différente. Dans son annonce du jour on apprend il est rappelé que « la France, avec un marché du cloud de plus de 10 milliards d’euros, fait figure de troisième marché européen, après le Royaume-Uni et l’Allemagne. Bien que les leaders du marché soient américains, la France dispose de plusieurs acteurs importants positionnés sur des offres d’infrastructures et de plateformes ».

« Ainsi, là où Amazon, Google et Microsoft occupent les 3 premières places sur les autres marchés nationaux européens, OVHcloud avec 10% du marché français est troisième et Orange quatrième, relayant Google à la cinquième place. Seuls 35% des grands groupes français ont recours à des services de fournisseurs cloud français ». Raison de plus pour éviter qu'ils ne renforcent positions, aidés par les décisions gouvernementales.

Qui veut gagner des millions ?

Cédric O compte sur ses deux autres « piliers » pour rassurer le secteur. Le premier (Cloud au centre) consiste à faire du recours au cloud un réflexe dans les administrations. Mais là aussi, beaucoup craignent de voir une bonne partie récupérée par les géants américains à travers les offres « souverainisées » par la mécanique des licences. Le dernier est une distribution de financements français et européens, qui restait à détailler.

C'est de cela dont il était question à la conférence organisée ce jour par Cédric O, depuis les bureaux parisiens d'OVHcloud, fraîchement introduit en bourse. Une annonce qui aurait pu se faire depuis chez Scaleway, qui dit avoir refusé. Mais des représentants de la filiale d'Iliad étaient bien présents pour écouter le secrétaire d'État. Même chose pour 3DS Outscale, qui a fait une sortie ce week-end critiquant le manque de neutralité du lieu.

Mais plus concrètement, qu'est-ce qui a été mis sur la table ?

« Le montant, c'est le KPI du Gouvernement »