Souveraineté numérique : « on a tout d'un pays colonisé »

La semaine dernière, l’association NAOS (Nouvelle-Aquitaine Open Source) organisait à La Rochelle la deuxième édition de son B.Boost , un salon sur le logiciel libre et l’open source. Une des premières conférences avait pour thème la souveraineté numérique et la résilience. Nous étions sur place, voici notre compte rendu.

En mai dernier, Bruno Le Maire (ministre de l’Économie), Amélie de Montchalin (ministre de la Transformation) et Cédric O (secrétaire d'État chargé de la Transition numérique) tenaient une conférence afin de présenter la nouvelle stratégie cloud du gouvernement. L’objectif est évidemment de ne pas reproduire les ratés du cloud souverain.

Changement de nom et de paradigme, voici le cloud de confiance. Il s’agit en fait pour des acteurs français d’utiliser sous licence les « meilleurs » logiciels américains. Suite à cette annonce, Capgemini et Orange se sont associés à Microsoft pour lancer Bleu, tandis que Google est partenaire d’OVHcloud et de Thales.

Lors du salon B.Boost, Jean-Paul Smets (fondateur Nexedi et co-fondateur d’Euclidia) et Stéfane Fermigier (fondateur d’Abilian et co-président du CNLL) intervenaient dans une table ronde animée par François Pelligrini (vice-président de la CNIL et co-président de NAOS, présent exclusivement en tant qu’universitaire).

Les politiques français doivent encore avoir les oreilles qui sifflent suite à leur intervention. Notez que ce sujet est au cœur de notre troisième magazine, actuellement en phase de financement et de précommande.

En Europe, on a « toutes les technologies » pour le cloud