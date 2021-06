Cédric O se prend les pieds dans le tapis boursier

Le secrétaire d'État en charge du numérique était hier l'invité d'Hedwige Chevrillon sur BFM Business. Il était venu vanter la stratégie numérique du gouvernement, les multiples levées de fonds et annonces d'introduction en bourse faites juste avant l'ouverture du salon VivaTech (dont la chaîne est partenaire).

À cette occasion, il a d'ailleurs salué les futures cotations de Belive, OVHcloud et Colis Privé à Euronext Paris, précisant que « si nous réussissons ces entrées en bourse, cela ouvrira la porte à tous les autres ». Ce qui l'a mené à en faire un peu trop.

Il a en effet déclaré qu'« en 25 ans, dans la tech française, seuls Dassault Systèmes et Worldline ont été introduits en bourse ». De quoi provoquer de nombreuses réactions chez les observateurs du secteur, qui lui ont rappelé qu'Iliad (Free) a été introduit en 2004.

« Soitec, Ubi Soft, Pharmagest, Esker, Parrot, Claranova, Nacon, McPhy, X-Fab, Median technologies, Kalray, etc. et si Colis Privé est aussi une tech, alors on peut en rajouter un paquet d'autres en 25 ans », a pour sa part taclé Frédéric Montagnon.

De multiples noms sont donnés en réaction à ce tweet, auquel Cédric O n'a pas donné suite. Daniel Broche ajoute : « fût une époque où l'ecommerce c'était de la tech FR avec des présences en bourse comme @LeGuide_com @rueducommerce et @LDLC ».

On peut également citer 2CRSi, ancien partenaire de Blade/Shadow, spécialiste de la conception de serveurs maison, une activité importante dans le secteur et plutôt rare. La société se développe d'ailleurs à l'international ces dernières années, ayant été introduite en bourse en 2018.