Cloud de confiance : Thales s'allie avec Google

Certains attendaient une signature avec AWS, c'est finalement le géant de la recherche qui s'associe avec le spécialiste français des solutions numériques et de cybersécurité. La fililale d'Amazon pourrait faire ses propres annonces d'ici quelques mois.

« Le cloud de confiance ressemble de plus en plus au cloud souverain de 2012, mais avec des Américains dans la boucle », nous confie un observateur du secteur. Pour rappel, cette précédente initiative avait été lancée il y a une dizaine d'années, menant à la création de Cloudwatt (Orange/Thales) et Numergy (SFR/Bull), fermées depuis.

Désormais, on ne parle plus de souveraineté mais de confiance, avec Thales associé à Google d'un côté, Orange associé à Capgemini et Microsoft de l'autre (à travers Bleu). Pour rappel, OVHcloud s'était aussi associé à Google pour proposer ses services via Anthos.

L'annonce du jour concerne « la signature d’un accord stratégique pour co-développer, au sein d’une nouvelle société, une offre de cloud souverain répondant aux critères du label français Cloud de Confiance » précise le communiqué. « Institutions publiques et entreprises françaises bénéficieront de toute la puissance, la sécurité, la flexibilité, l’agilité et la souveraineté proposées par les technologies des deux experts en leurs domaines » promettent les deux associés.

« En adressant les aspects techniques et juridiques, l’offre de Thales et Google Cloud permettra aux secteurs privé et public français concernés de se doter d’un cloud répondant au plus haut niveau d’exigence certifié par l’ANSSI avec le label « cloud de confiance », en conformité avec la stratégie nationale française ». Derrière cette promesse, celle de protéger les clients des lois extra-territoriales américaines, même si les mécaniques juridiques devant le permettre n'ont pour le moment pas été détaillées.

Il est néanmoins précisé que ces services seront « opérés par une nouvelle société dédiée et de droit français, majoritairement détenue par Thales, hébergés en France, au sein d’une infrastructure séparée de celle de Google Cloud dont le réseau et les serveurs seront séparés, contrôlés et opérés par cette société ». On ne sait pas si les serveurs seront fournis par Google ou conçus par Thales et des partenaires français.

Thales promet également « un support client assuré par des équipes en local, avec des services de sécurité assurés par la nouvelle société, notamment la gestion des identités, le chiffrement des données, l’administration ou encore la supervision, avec des mises à jour reçues en continu mais réceptionnées, évaluées et validées au sein d’un sas de sécurité piloté par Thales, gérés sur une infrastructure conçue de façon durable ».

La date de mise en place de cette nouvelle entité et de ses services n'a pas été précisée.