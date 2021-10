SecNumCloud : l'ANSSI adapte son référentiel au Cloud de confiance, qu'est-ce qui change ?

En mai dernier, le Gouvernement dévoilait sa nouvelle « doctrine cloud », mettant l'informatique en nuage « au centre » des choix de l'administration. Elle permettait également à des acteurs français de distribuer des services étrangers sous licence dans le cadre du « Cloud de confiance », donnant des garanties pour des données sensibles.

Cloud de confiance : l'ANSSI tente de marier la chèvre et le chou

Un label reposant en majeure partie sur la qualification SecNumCloud de l'ANSSI et donc de son référentiel qui vient expliquer les règles à suivre en matière d'organisation, de gouvernance, d'accès aux infrastructures, de gestion des sous-traitants, etc. Il valide l'existence de procédures précises et contraignantes, et n'est attribué que service par service, ce qui explique qu'il n'ait pour le moment que très peu d'entreprises candidates.

OVHcloud l'a par exemple obtenu pour son Hosted Private Cloud fourni depuis Roubaix et Strasbourg, mais pas encore pour son cloud public. Ses clients peuvent ainsi choisir cette offre, mais cela ne les qualifie pas SecNumCloud pour autant. Ils doivent eux aussi demander cette certification indépendamment.

C'est ce que fait Scalingo, un fournisseur de PaaS français basé sur l'infrastructure de 3DS Outscale, qualifiée SecNumCloud. Il est lui-même en cours de qualification, qu'il espère obtenir en 2022.

Les modifications apportées par la nouvelle doctrine cloud viennent bien entendu modifier le référentiel de l'ANSSI. Ce dernier précise désormais comment une entreprise peut s'organiser pour se placer hors d'atteinte des lois extraterritoriales. En ligne de mire : le Cloud Act américain, mais aussi FISA ou l’Executive Order 12333.

Résultat, un document de 53 pages (plus 3 pages d'annexes) qui promet notamment une « clarification des exigences relatives à la protection contre toute réglementation extracommunautaire ». Il intègre au passage quelques changements, comme la prise en compte du CaaS (Container-as-a-Service).

Il fait aujourd'hui l'objet d'un appel public à commentaires. Chacun peut donc transmettre ses observations, remarques et propositions « jusqu’au 15 novembre 2021, par courriel, à l’adresse qualification[at]ssi.gouv.fr et à l’aide de la fiche de lecture. L’ANSSI remercie par avance tous ceux qui répondront à cet appel à commentaires ».

SecNumCloud : le changement, c'est maintenant