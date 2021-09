SecNumCloud : OVHcloud commercialise son offre qualifiée par l'ANSSI

En début d'année, l'hébergeur indiquait avoir obtenu le sésame de la part de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes informatique pour son service Hosted Private Cloud à travers ses datacenters situés à Roubaix et Strasbourg. Elle est désormais proposée à la vente par l'hébergeur et l'UGAP pour les administrations, basée sur VMware SDDC.

OVHcloud annonce une tarification 12 % supérieure pour ses offres SecNumCloud. Ainsi, le premier « pack de démarrage » (PRE48), intégrant deux hôtes de 12 cœurs et 48 Go de mémoire chacun, est facturé 1 312 euros HT par mois contre 1 171 euros HT. Ces offres imposent la souscription au support Enterprise comprenant une équipe dédiée, au prix de 30 % de la facturation des services (avec un minimum de 5 000 euros HT par mois).

OVHcloud nous confirme qu'elles sont proposées depuis ses datacenters situés à Roubaix et Strasbourg « raccordés à un réseau totalement isolé et chiffré de bout en bout » dans des salles spécifiques, accessibles à un personnel restreint. Nous n'en saurons pas plus.

Interrogé sur le fait que l'incendie de Strasbourg ait retardé le lancement de cette offre, OVHcloud nous a indiqué ne pas communiquer « plus précisément sur la localisation des salles en question par souci de protection des infrastructures. [À Strasbourg] la salle en question se trouve dans un périmètre non impacté par les événements survenus en mars. Je rappelle que l’enquête à ce sujet est toujours en cours, nous vous communiquerons les résultats dès que ceux-ci seront publiés ».

OVHcloud dit vouloir étendre peu à peu cette « trusted zone » à d'autres infrastructures et à un nombre croissant de services. Aucun calendrier n'a pour le moment été précisé. D'ici là, sa marketplace d'OVHcloud propose un label spécifique pour les solutions tierces hébergés dans cette zone : Sovereign Open Trusted Cloud.

Attention, cela ne signifie pas qu'ils bénéficient eux aussi de la qualification SecNumCloud de l'ANSSI, qui doit être demandée service par service. Elle ne peut ainsi se « transmettre » d'un prestataire à son client puisqu'elle concerne tant des pratiques de sécurité que des questions liées à l'organisation de l'entreprise.