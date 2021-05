Yann Klis (Scalingo), « le cœur de notre proposition de valeur c'est le logiciel »

Dans le cadre de notre dossier sur la nouvelle doctrine cloud de l'état, nous avons interrogé de nombreux acteurs, notamment dans le domaine du Plaform-as-a-Service (PaaS). Scalingo a accepté de nous répondre en détail. Si la startup souhaite bienvenue à Bleu, elle comprend mal certains choix et attitudes.

Avec sa conférence du 17 mai, le gouvernement voulait créer une aura positive autour de ses nouvelles règles en matière de Cloud. Annonçant le financement de projets, le recours plus systématique à de telles solutions par les services de l'État, voulant favoriser des acteurs « souverains » pour la protection et la sécurité des données.

La souveraineté à la française, sauce américaine

Le tout, en laissant le secteur « émulsionner » autour de cette initiative, pour ne pas reproduire les erreurs du cloud souverain de 2012. Il était donc cette fois plutôt question d'un label « Cloud de confiance » construit autour de la qualification SecNumCloud de l'ANSSI. Mais malgré les applaudissements d'OVHcloud ou du MEDEF, certains se sont montrés critiques de l'image d'Épinal présentée, pointant les implications et incohérences du plan.

D'autres ont mis un peu plus de temps à comprendre. Pourtant, Bruno Le Maire avait été clair : il faut garantir « l'accès aux meilleurs services mondiaux » à travers cette nouvelle doctrine. « Nous avons donc décidé que ces meilleures entreprises de services américaines, je pense en particulier à Microsoft ou Google, pourraient licencier tout ou partie de leur technologie à des entreprises françaises » qui serviront donc d'« isolant » au Cloud Act.

Pourquoi ces deux sociétés là en particulier ? Parce que Google a déjà signé un accord avec OVHcloud, seul acteur français cité lors de la conférence... pour le féliciter de cette opération. Et Microsoft qui, en plus d'être un partenaire très présent de l'administration, préparait l'annonce de Bleu avec Orange et Capgemini.

Officialisée dix jours plus tard, la nouvelle a été une douche froide pour beaucoup, tant en raison de la force de frappe de ces acteurs que de la position particulière de Capgemini dans la commande publique. De quoi inciter certains à réagir, notamment dans le secteur du PaaS, qui pourrait être touché de plein fouet.

La gronde des acteurs du PaaS

D'autant que, sous l'impulsion de l'ANSSI et du secteur public, plusieurs cherchent à se faire qualifier SecNumCloud, en complément d'autres certifications déjà obtenues ou en cours. C'est le cas de Scalingo, startup d'origine strasbourgeoise créée en 2015. Présente à Paris et Lille, elle est partenaire de 3DS Outscale.

Nous avons pu nous entretenir avec son patron et co-fondateur, Yann Klis, qui a longtemps œuvré au sein de l'association Alsace Digitale puis de La French Tech Strasbourg. Il est aussi « CTO à temps partagé sur la Startup d'État "E-recrutement / Civils de la Défense" plateforme de recrutement pour le Ministère des Armées, l'ANSSI, etc ».

Scalingo est d'ailleurs déjà utilisé par de nombreux services de l'État. Il comprend d'autant moins la position de Capgemini au sein de Bleu ou la multiplication des félicitations par Cédric O et Bruno Le Maire.

Un savoir-faire français