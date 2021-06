En bonne santé, l’open source français doute de la stratégie de l’État sur la souveraineté

Ce bilan, sur l’année 2020-2021, est important à plus d’un titre. Ce n’est pas le premier que publie l’Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert, qui se veut la représentante dans l’Hexagone des entreprises de cette filière regroupant « 300 entreprises spécialisées ou avec une activité significative dans le logiciel libre (éditeurs, intégrateurs, sociétés de conseils, etc.) et dans le numérique ouvert (open data, open hardware, etc.) ».

La période écoulée se distingue pour deux raisons. D’abord, l’industrie dans son ensemble a traversé la crise sanitaire qui, à l’échelle mondiale, est loin d’être terminée. Si le secteur logiciel a été dans l’ensemble épargné, voire a tiré son épingle du jeu, il peut exister des écarts importants entre les structures.

Ensuite, parce qu’elle est aux premières loges pour observer la politique française en matière de logiciel, et plus particulièrement de cloud. À l’heure où la France avance son projet de cloud de confiance et les manières d’y parvenir, le malaise est prégnant.

L’importance cruciale de l’open source pour les entreprises