Cloud de confiance : le jour d'après

Le 17 mai, le secteur du cloud français était mis à l'honneur par le gouvernement. Tout le monde (ou presque) affichait un grand sourire. 10 jours plus tard, Microsoft annonce son partenariat avec Capgemini et Orange qui créent la société Bleu. Nombreux sont les concurrents à voir rouge ou à être verts.

Il y a une dizaine de jours, le gouvernement annonçait sa nouvelle doctrine en matière de cloud, demandant aux administrations de recourir plus systématiquement à ce type de services pour ses projets numériques, finançant diverses initiatives. Un nouveau label était créé pour l'occasion : le « cloud de confiance », permettant de se reposer sur des acteurs français ou européens qualifiés SecNumCloud par l'ANSSI lorsqu'il s'agit de données sensibles.

Cloud de confiance et licences : c'est parti !

Mais cette approche se voulait également « pragmatique », cherchant à concilier deux besoins. Le premier est l'accès aux « meilleurs services », ceux de Google et Microsoft selon les propos de Bruno Le Maire. Il ne fallait ainsi pas bouleverser les DSI françaises (représentées par le MEDEF) et leurs habitudes. Le second était de mettre les données hors de portées des lois extraterritoriales comme le Cloud Act américain. Une conciliation difficile, mais devenue vitale pour les grandes plateformes, notamment depuis Schrems 2.

La solution trouvée est celle des licences, permettant à des acteurs tels que Google ou Microsoft de proposer leurs services à travers les infrastructures de fournisseurs de services cloud (CSP) français. C'était déjà le cas en pratique, ces sociétés louant principalement leurs infrastructures à des hébergeurs locaux en Europe. Mais l'organisation juridique est différente. Et surtout, l'ensemble peut se targuer d'un label « de confiance ».

Une situation qui n'a pas manqué de faire réagir, comme nous l'évoquions dans un article publié mardi. Mercredi, Scaleway publiait une lettre ouverte, dans laquelle son patron Yann Léchelle reprochait au gouvernement d'avoir « abdiqué toute ambition » et son manque de soutien à une filière qui comporte pourtant des acteurs performants à l'international. Tout en se montrant sceptique sur la protection juridique réellement apportée par les licences.

Mais surtout, l'annonce de la semaine dernière n'était là que pour anticiper ce qui nous attendait cette semaine : l'arrivée de Microsoft Azure chez un CSP français. Le secteur bruissait de rumeurs ces dernières semaines, OVHcloud espérait même conclure un tel deal selon certains. Mais finalement, ça n'a pas été le cas.

C'est Orange qui a remporté la mise, s'associant à rien de moins que Capgemini pour la création prochaine d'une entreprise conjointe nommée Bleu (Azure, Bleu, vous l'avez ?). Elle proposera un cloud de confiance qui espère bien être rapidement qualifié SecNumCloud par l'ANSSI, avec Microsoft comme seul partenaire technique.

Une annonce qui soulève de nombreuses questions. Et pour le moment, des zones de flou demeurent. On espère néanmoins que le cloud de confiance à la française misera rapidement sur la transparence pour convaincre.

Capgemini et Orange, un attelage inattendu