Pour de nombreuses personnes, le cloud est un concept nébuleux. Il est bien résumé par son nom : c’est loin.

Même quand on sait ce que la notion désigne, il n’est pas forcément simple de savoir ce que cela implique vraiment, d’autant que les technologies évoluent au gré des projets et de la géopolitique.

Parmi toutes les notions existant dans ce domaine, nous allons commencer par la principale, qui servira d’élément de comparaison pour la suite : le cloud lui-même. Voici la définition qu'en donne CNIL, que nous allons détailler par la suite :

« Le cloud computing (en français, "informatique dans les nuages") fait référence à l’utilisation de la mémoire et des capacités de calcul des ordinateurs et des serveurs répartis dans le monde entier et liés par un réseau. Les applications et les données ne se trouvent plus sur un ordinateur déterminé mais dans un nuage (cloud) composé de nombreux serveurs distants interconnectés. »

Notre lexique sur le cloud :

Perdus face au cloud ? On vous explique les notions principales

Périphérie et brouillard : que sont les edge et fog computing ?

Cloud computing : loin là-haut dans le ciel

Le cloud désigne avant tout l’hébergement distant des données. Ces dernières peuvent être présentes ou non sur un appareil, mais celui-ci va se connecter dans tous les cas à un serveur pour les récupérer, pour vérifier par exemple si elles sont à jour.

Aujourd’hui, un smartphone est constamment connecté au cloud. Lorsqu’on utilise un compte Google ou Apple pour synchroniser ses données, c’est du cloud. Quand l’application météo se charge et affiche ses informations, elle les prend dans le cloud. Quand on utilise OneDrive, Google Drive, kDrive ou Proton Drive, c’est encore du cloud.

Plus spécifiquement, le « cloud computing » est intimement lié aux centres de données. Leur multiplication a permis l’explosion du nuage tel qu’on le connait aujourd’hui, avec une omniprésence posant de nombreuses questions.