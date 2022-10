NUMSPOT : du « cloud de confiance » 100 % français, Docaposte en chef de file

Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires viennent de s’allier pour former un consortium. Ce dernier crée la société NUMSPOT, dont la mission va être de développer une « offre complète de services européens de cloud souverain et de confiance ».

Docaposte est une filiale numérique du groupe La Poste et chef de file du projet. Elle a été créée en 2007 et regroupe de nombreuses entreprises : Aspheria, Orsid, Maileva, Seres, Certinomis, Selisa, ISC Ingénierie Solutions Courrier (qui deviendra Docapost Conseil en 2010), SF7, Synaxio et Dynapost.

Les années suivantes voient arriver d’autres acquisitions : Extelia et Edixis en 2008, Bretagne Routage, Bretagne Print Services et la Vosgienne Industrielle de Mailing en 2009, Sefas Innovation en 2010, CDC Fast et Applicam en 2016, Ametix en 2017, Softeam en 2019, CDC Arkhinéo et Index Éducation (Pronote) en 2020, et enfin Idemia cette année.

Spécialisée en ingénierie informatique et traitement de documents, elle s’associe à Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires pour former un nouveau « consortium industriel 100 % français », dont est issue l’entreprise NUMSPOT. Les ambitions de cette dernière sont grandes dans le domaine du cloud souverain.

Des solutions d’abord destinées au marché français

Dans son communiqué, le groupe La Poste indique clairement que les solutions NUMSPOT seront prioritairement destinées « aux acteurs économiques et institutionnels français qui ne trouvent pas actuellement de solutions répondant à leurs besoins : secteur financier (banques, assurances), secteur de la santé (hôpitaux…) et secteur public (État, collectivités locales, opérateurs) ».