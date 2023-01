Dans une première partie, nous avons vu les termes les plus importants du cloud, ainsi que ses concepts fondateurs. Cette fois, nous examinons deux autres concepts, assez liés : les informatiques de périphérie et géodistribuée, aussi appelées edge et fog computing.

Notre lexique sur le cloud :

Perdus face au cloud ? On vous explique les notions principales

Périphérie et brouillard : que sont les edge et fog computing ?

Edge computing : la banlieue de l’informatique

On pourrait dire, pour résumer, que l’edge computing est l’inverse du cloud. Ce serait pourtant une vue simpliste, car il lui est intimement lié.

La notion recouvre tout ce que l’on nomme « informatique de périphérie ». Cette périphérie s’établit par rapport au centre, qui est en fait le datacenter, comme nous habitons nous-mêmes la périphérie de la Voie Lactée par rapport à son noyau. En clair, si le cloud désigne le traitement des données dans le datacenter, l’edge computing désigne celui « sur place », à l’emplacement physique des utilisateurs, et donc à la source des données.

Mais alors, n’est-ce pas simplement de l’informatique classique sur site (« on premise » en anglais) ? Non, car l’appellation edge a été créée pour signifier une informatique de contact inscrite dans un contexte plus général de cloud. On parle ainsi souvent de cloud hybride, mélangeant le centre de données et des traitements sur site. De nombreuses sociétés se sont engouffrées dans ce contexte, dont Microsoft et Red Hat, car cette informatique de périphérie offre divers avantages, dont la souplesse d’adaptation vis-à-vis d’installations existantes.