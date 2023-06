« Data Act » sur l’accès et l’utilisation des données : accord entre le Parlement et le Conseil européens

Cela fait un peu plus d’un an que la Commission européenne a dévoilé son projet de réglement « en faveur d'une économie des données équitable et innovante ».

Cette semaine, « un accord informel a été conclu mardi entre les députés et le Conseil, a pour but de stimuler l'innovation en supprimant les obstacles qui limitent l'accès aux données ».

Le but du « Data Act » est de fixer « les règles pour le partage des données produites par l'utilisation de produits connectés ou de services associés (par exemple, l'Internet des objets ou les machines industrielles) et offre aux utilisateurs la possibilité d'accéder aux données qu'ils génèrent ».

Il devrait en outre « faciliter le développement de nouveaux services, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, où une grande quantité de données est nécessaire pour l'entrainement des algorithmes ». Les données sont au cœur de la « guerre » des IA et les sociétés américaines telles qu’Amazon, Google, Facebook et Microsoft pour ne citer qu’eux en disposent en très grosses quantités.