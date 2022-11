Thales et Google détaillent le fonctionnement de S3ns sur le « cloud de confiance »

Comment va s’articuler le partenariat S3ns entre Google et Thales, que ce soit d’un point de vue de la coentreprise ou des détails techniques ? Comment seront gérées les mises à jour et le support ? Quels services seront proposés et ceux à venir ? Deux responsables techniques de Thales apportent des éléments réponses, en attendant le lancement commercial de l’offre.