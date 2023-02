Very Tech Trip 2023 : nous étions à la première convention tech d’OVHcloud

OVHcloud tenait jeudi sa toute première « convention tech ». Nommée Very Tech Trip, ou plus simplement VTT, elle a accueilli plus de 2 000 personnes, essentiellement des développeurs. Nous nous sommes rendus sur place, pour constater cette évolution importante dans la communication de l’entreprise.

OVHcloud est à un tournant, au moins dans ce que la société française veut montrer au reste du monde. Elle est impliquée dans différents évènements techniques chaque année, mais éprouvait manifestement le besoin d’avoir le sien propre.

Avant ce VTT (qui se tenait à la Villette), nous nous sommes entretenus avec plusieurs personnes d’OVHcloud, notamment Horacio Gonzalez, directeur DevRel (relations avec les développeurs) et Vianney Beaudoux, directeur Architecture & Solution.

Il est rapidement ressorti deux points. D'abord que l'entreprise souhaitait un évènement beaucoup plus axé sur la technique que ses autres rendez-vous, Tech Summit et Eco Ex. Ensuite, qu'elle souhaitait fédérer autour de ses produits, avec une volonté affichée d'évangélisme. Et en effet, tout est là : OVHcloud propose aujourd’hui environ 80 produits, mais garde encore – bien trop à son goût – une simple image de loueur de serveurs. La communication devait s’adapter en conséquence.

Ce Very Tech Trip est en quelque sorte l’aboutissement de cette réflexion et n’est probablement que la première édition d’un rendez-vous annuel, même si OVHcloud reste volontairement floue sur le sujet.

Une déferlante d’informations dès l’ouverture

Contrairement à certains évènements d’entreprises américaines, le VTT ne durait qu’une journée. Il s’agissait donc d’un programme extrêmement dense, composé d’une conférence d’ouverture et d’une autre de fermeture, et entre les deux des dizaines de sessions techniques de 30 minutes maximum.

Pour beaucoup, elles se tenaient sur les mêmes créneaux horaires. Il fallait en conséquence choisir avec soin ce que l’on souhaitait voir. Certaines de ces sessions étaient assurées par des employés d’OVHcloud, mais la grande majorité étaient menées par des intervenants extérieurs, partenaires ou non. On trouvait même des personnes venant d’instances publiques, comme le Sénat. Nous y reviendrons.

En termes de densité, la keynote d’ouverture donnait le « la ». Le message de bienvenue et l’introduction ont été assurés par Octave Klaba, fondateur de l’entreprise. Les autres interventions ont été faites par les principaux responsables de l’entreprise, comme Thierry Souche, Laurent Berger et Lilian Lisanti.