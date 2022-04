Projet européen Gaia-X : « Il ne faut pas se moquer du monde »

Gaia-X est un projet européen dont les racines ont maintenant plus de trois ans. Il a été lancé par l’Allemagne qui est rapidement rejointe par la France, avant de s’étendre dans le reste de l’Union européenne… et du monde au grand désespoir de certains. 22 membres (11 allemands et 11 français) étaient de la partie lors de l’annonce en grande pompe en juin 2020 de cette « infrastructure européenne de données ».

Fin 2020, de nouveaux acteurs sont arrivés et pas des moindres. Une première salve de 158 membres en novembre, dont l’américain Salesforce et « tous les fournisseurs de cloud au niveau mondial, mais aussi toute une série d’utilisateurs dans de grands domaines comme la finance, l’énergie, la santé, l’industrie 4.0 ou la mobilité », expliquait à l’époque Hubert Tardieu (PDG par intérim de l’association Gaia-X).

Quelques semaines plus tard, c’était au tour de Palantir d’entrer dans Gaia-X. Une arrivée étonnante quand on se souvient que les trois piliers de Gaia-X étaient alors respect de la vie privée, souveraineté des données et interopérabilité… La société est en effet spécialisée dans le traitement des mégadonnées, y compris pour des gouvernements et des services de renseignements, et donc assez loin de la philosophie du projet. Ce n’était que le début (de la fin ?).

En avril 2021, 212 nouveaux membres arrivaient, dont 8 % étaient originaires d’Asie et d’Amérique du Nord. À la fin de l’année dernière, la coupe était pleine pour certains, notamment suite au sponsoring du sommet annuel de Gaia-X par des acteurs tels que Alibaba, AWS, Huawei et Microsoft. Vous avez demandé la souveraineté européenne, ne quittez pas.

Arnaud de Bermingham, président et fondateur de Scaleway, était monté au créneau : « Non, non et non là vraiment, c'est trop. Plus possible ce genre de choses ». Scaleway jetait alors officiellement l'éponge et ne renouvelait pas son adhésion à Gaia-X. On était loin de son discours enthousiaste de juin 2020, quand Scaleway s’engageait dans le projet « en tant que membre co-fondateur ».

La présentation et lancement ce mardi 12 avril du Cloud (souverain) XPR par Jaguar Network était évidemment l’occasion de revenir sur le sujet de Gaia-X, d’autant que Yann Lechelle (CEO de Scaleway) était également présent dans la salle.

« Une tromperie […] le mot n’est pas trop fort »