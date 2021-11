Jungle dans la fibre optique : l’Arcep publie son plan d’action et montre (enfin) les crocs

Face au déploiement parfois catastrophique de la fibre en France, l’Arcep et sa nouvelle présidente semblaient en retrait. Mais l’Autorité semble enfin décidée à prendre la parole et publie son plan d’action en tapant davantage du poing sur la table. Laure de la Raudière annonce l’ouverture d’une enquête sur SFR.

En guise d’introduction, le régulateur rappelle que nous sommes « dans un contexte de forte croissance des déploiements et des abonnements » sur la fibre optique. Mais dans le même temps les « élus, opérateurs et utilisateurs, que ce soit directement ou via la plateforme "J’alerte l’Arcep", alertent régulièrement le régulateur sur les difficultés rencontrées ». Les griefs sont nombreux : « utilisateurs débranchés au profit d’un nouvel abonné, dégradation des armoires de rue, déconnexions temporaires, difficultés de raccordement… ».

2019, 2020 et 2021 : à nos actes manqués

L’Autorité a mis en place un groupe de travail en 2019, puis adopté une feuille de route en mars 2020, avec notamment la mise en place de nouveaux contrats STOC (sous-traitance d’opérateurs commerciaux) et la systématisation des photos dans les comptes rendus d’intervention des techniciens.

Problème, comme nous l’avons récemment expliqué en détail, la situation est (très) loin d’être réglée. Les sous-traitants se multiplient comme les petits pains, les malfaçons et déconnexions également.

En janvier, lors de son passage devant l’Assemblée nationale avant sa nomination, Laure de la Raudière avait annoncé que la fibre et le mode STOC étaient des priorités : « Je vais vous dire, si vous me validez à l’Arcep, c'est un sujet que je dois prendre dès le mois de février bien évidemment ».

Lors d’une audition au Sénat en mars (après sa nomination), elle parlait d’un sujet « assez compliqué », mais réaffirmait son intention : « Je sais que dans beaucoup de territoires, c'est un vrai calvaire pour les populations, et que la situation n’est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez compliqué à appréhender avec les outils juridiques dont dispose l'Arcep. Je vous le dis franchement […] j'aurai à cœur de suivre ce sujet ».

Depuis, on ne peut pas dire que les déclarations ou les actes publics de l’Arcep et de sa présidente soient nombreux sur ce sujet. En mars de cette année, l’Autorité semblait même tomber des nues face à la situation de la fibre qui était jugée « difficilement compréhensible ». Elle affirmait alors qu’il était « désormais urgent que toutes les signatures s’achèvent [sur les nouveaux contrats STOC entre les opérateurs commerciaux et ceux d’infrastructure, ndlr] et que les opérateurs améliorent rapidement la qualité de leurs interventions ».

Six mois plus tard, la situation n’a pas franchement évolué et le régulateur le redit une nouvelle fois : « cette situation est difficilement compréhensible » et il est « nécessaire que les actions prévues » aboutissent au plus vite. Un discours déjà entendu en mars, avec le (non-)résultat que l’on connait.

Mais l’Arcep se décide enfin à passer la seconde et vient de publier « un plan d’action complémentaire pour l’amélioration de la qualité de l’exploitation FttH ». Trois axes sont mis en avant : mieux contrôler les interventions, mieux contrôler le respect des processus et enfin remettre en conformité les infrastructures les plus dégradées. Laure de la Raudière brandit également son bâton de gendarme et le pointe en direction de SFR/XP Fibre.

Vers une notification en temps réel des interventions ?