Fibre optique : encore un record, malgré un « rythme insuffisant » dans certaines zones

Dans son dernier observatoire, le régulateur des télécoms n’y va pas par quatre chemins et se félicite : « la progression des déploiements en fibre optique (FTTH) et de leur adoption s’intensifie encore, dans la lignée d’une année 2020 record ». La crise sanitaire n’a en effet pas grippé la machine.

Pour rappel, une bascule importante a été opérée au premier trimestre : le très haut débit – c’est-à-dire avec un débit de téléchargement supérieur ou égal à 30 Mb/s – « représente désormais plus de la moitié (51 %) du nombre total d’abonnements Internet sur le territoire français ». On est loin des promesses de 2012, mais tout de même.

Pour rappel, nous avions détaillé le plan France THD et son avancement dans notre second magazine.

12,4 millions d’abonnements à la fibre optique

Sans surprise, l’écart se creuse au second trimestre : sur les 31,028 millions d’abonnements haut et très haut débit sur le fixe (pour 41,9 millions de locaux répertoriés en France), ils sont désormais plus de 16,6 millions à profiter d’une connexion à plus de 30 Mb/s. 903 000 de plus en trois mois et près de 2 millions depuis le début de l’année. Le THD représente ainsi 54 % des abonnements à Internet, soit trois points de plus en trois mois.

Dans le lot 13,3 millions de lignes disposent d'un débit d'au moins 100 Mb/s et 12,4 millions sont en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH). En l’espace d'un trimestre, quasiment un million d’abonnements ont été souscrits à la fibre optique, et plus de deux millions en six mois. De leur côté, les lignes avec une terminaison en câble coaxial continuent de baisser doucement. Elles sont désormais 908 000 avec un débit de 100 Mb/s minimum.

Enfin, si l’on prend en compte toutes les technologies avec un débit entre 30 et 100 Mb/s (VDSL2, câble, 4G fixe et THD radio) on arrive à un total de 3,3 millions de lignes THD. On s'approche ainsi peu à peu de l’objectif des 100 % des lignes éligibles dans le cadre du plan France THD. Il reste encore un peu plus d’un an pour y arriver.

64 % des lignes éligibles au FTTH, 42 % seulement dans les RIP