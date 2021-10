Jungle dans la fibre : des armoires 2.0 connectées pour essayer de limiter les dégâts

C’est un fait, certains points de mutualisation de la fibre optique ressemblent à des zones sinistrées. Pour identifier les coupables et responsabiliser les techniciens, des sociétés proposent des serrures connectées et/ou des systèmes pour surveiller les ouvertures de portes. La question est de savoir si ce sera suffisant.

La fibre se déploie à vitesse grand V en France, avec des millions de lignes supplémentaires éligibles chaque année. Les abonnements suivent la même tendance et, pour la première fois, le nombre de clients en très haut débit (30 Mb/s ou plus en téléchargement) dépasse celui du haut débit. Le FTTH est évidemment le principal moteur.

Lors de l’université d’été du THD, les acteurs ont par contre dépeint un dossier qui est loin d’être tout rose. Le principal point de crispation concerne le raccordement des clients finals avec le mode STOC. Pour faire simple, cela conduit à une chaine de sous-traitants, avec toutes les dérives que l‘on peut imaginer, aussi bien chez les clients que dans les armoires (ou points de mutualisation, alias PM).

De nouveaux contrats STOC v2 entre les opérateurs et les sous-traitants ont été mis en place pour tenter de régler le problème… mais pas encore chez tout le monde au grand dam du gouvernement et du régulateur (l'Arcep). Plusieurs sociétés tierces ont travaillé à des solutions pour essayer de limiter les dégâts. Nous avons pu échanger avec certaines d’entre elles pour découvrir leurs idées et leurs approches parfois bien différentes.

Mais cela ne réglera pas tout, comme nous l’affirmait Lionel Recorbet (président de XP Fibre), « un technicien qui veut faire une malfaçon il fait une malfaçon, il ne jouera pas le jeu ». Il était question alors du mode STOC v2, mais cela pourrait tout aussi bien arriver avec des armoires connectées.

