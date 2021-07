Le très haut débit majoritaire sur le fixe, la consommation de données se stabilise sur mobile

L’Arcep a publié son bilan trimestriel Les grandes tendances restent les mêmes et les conséquences de la crise sanitaire continuent de se faire sentir. Mais il y a tout de même quelques bonnes nouvelles.

Au premier trimestre de cette année, une bascule symbolique s’est faite. Il y a plus d’abonnement très haut débit (THD, 30 Mb/s ou plus en téléchargement) que haut débit : 15,750 millions dans le premier cas, contre 15,105 millions dans le second. Rien de surprenant puisque le THD est en forte depuis des années.

68 000 To de data par mois via les box 4G

Un rappel important : cette notion ne dépend pas de la technologie utilisée qui peut être du VDSL2, câble (terminaison coaxiale), fibre (FTTH), radio ou une box 4G. Mais la fibre optique de bout en bout est bien le principal moteur de cette croissance avec pas moins de 11,448 millions d’abonnements, en hausse de 40,5 % sur un an. D'ailleurs, 25,6 millions de locaux sont éligibles (+6,1 millions en un an), la marge de progression est donc encore très importante.