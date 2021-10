Le déploiement de la fibre optique face à la dure (et triste) réalité du terrain

Le plan France THD avance toujours à vitesse grand V, mais avec des disparités dans le déploiement de la fibre optique en fonction des territoires et des dégâts lors du raccordement des clients. L’Arcep et le gouvernement sont conscients des problèmes, mais peinent à mettre en place des solutions efficaces.

Cette semaine l'Université d'été du THD se tenait à Saint-Étienne, organisée comme chaque année par IdealCo, InfraNum et l'Avicca. L'occasion pour la filière de la fibre de se féliciter des avancées sur les déploiements dans les réseaux d'initiative publique (RIP, déployés par les collectivités), mais aussi de râler collectivement sur les conditions de raccordement des clients via le fameux mode STOC (Sous-Traitance aux Opérateurs Commerciaux).

Des conférences et tables rondes avec deux invités de marque : Laure de la Raudière (présidente de l'Arcep depuis un peu moins d'un an) et Cédric O (secrétaire d'État chargé du numérique). Ils partagent les problèmes remontés par les acteurs du terrain et annoncent du changement... avec plus ou moins de fermeté.

