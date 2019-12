Le plan Orange Engage 2025 : fin du cuivre, 5G, vente des pylônes, IA, Djingo, services...

L'avenir d'Orange – au moins pour les cinq prochaines années – passera par le déploiement de la fibre, éventuellement avec des partenaires, la mise en vente d'une partie de ses pylônes pour la téléphonie mobile, un renforcement des activités en Afrique et au Moyen-Orient, la banque en ligne et l'IA à tous les étages. Voici le détail du plan Engage2025.

Début 2015, Orange avait présenté son plan Essentiels 2020 où il était notamment question de plus de 15 milliards d'euros d'investissement sur les réseaux fixes et mobiles, de simplification de l'accès au service client et d'une amélioration des finances.

Le plan arrive à son terme (avec une bonne partie des objectifs atteints), il est donc temps d'un dévoiler un nouveau : voici donc Engage 2025 qui, comme son nom l'indique, prend la relève jusqu'en 2025. Il s'articule autour de quatre principaux piliers : réinventer le métier d’opérateur, accélérer sur les territoires porteurs de croissance, placer la data et l’intelligence artificielle au cœur du modèle d’innovation et construire l’entreprise de demain.

Exclus du numérique, économie circulaire et énergie renouvelable

Première annonce, le groupe s'engage d'ici 2025 (vous l'avez ?) à ouvrir « un Orange Digital Center dans toutes les régions du Groupe et dans ses divisions opérationnelles en France ». Le but sera de « former et accompagner les exclus du numérique », notamment en leur permettant d'accéder à Internet.

L'opérateur proposera aussi de nouvelles offres pour les foyers à faibles revenus en Europe à l’image de son de « gigas solidarios » en Espagne et de l'abonnement « coup de pouce » en France. Il s'agit pour rappel d'une Livebox (xDSL ou fibre jusqu'à 300 Mb/s) avec décodeur TV à 19,99 euros par mois sans engagement. Elle est réservée aux bénéficiaires d’un quotient familial CAF inférieur ou égal à 700 euros, avec une nouvelle vérification tous les deux mois. Pour le moment, Sosh reste moins cher avec une promotion à 14,99 euros par mois la première année (sans la télévision).

Sur un sujet d'actualité, le réchauffement climatique, Orange affirme qu'il se fixe un objectif ambitieux : « anticiper de 10 ans les objectifs de la GSMA en étant neutre en carbone d’ici 2040, malgré l’explosion des données sur les réseaux ». Pour y parvenir, la société augmentera évidemment son utilisation d'énergies renouvelables afin d'atteindre 50 % en 2025.

Mais ce n'est pas la seule piste : l'opérateur « s’appuiera davantage sur l’économie circulaire avec par exemple, des produits eco-conçus, des équipements réseaux de seconde main et davantage de terminaux d’occasion disponibles dans les boutiques ». Ce changement est déjà visible sur la Livebox 5, mais quelque peu gâché par les joies du marketing...