5G : les détails de la procédure d'attribution, avec prix fixes et enchères

Pour l'attribution des fréquences au cœur de la 5G – les 3,5 GHz – l'Arcep veut mettre en place un système hybride. Jusqu'à quatre opérateurs pourront acheter à « prix fixe » au moins 40 MHz, puis grimper jusqu'à 100 MHz avec des enchères classiques.

Ça y est ! L'Arcep est enfin dans la dernière ligne droite d'attribution des fréquences dans la bande des 3,5 GHz pour la 5G. Le régulateur a effet mis en ligne une consultation publique pour son « projet de modalités et conditions d’attribution d’autorisations d’utilisation de fréquences ».

Après des consultations à répétition...

Au cours des dernières années, le régulateur a pour rappel multiplié les consultations. Les dernières datent de janvier 2017 (de nouvelles fréquences pour le très haut débit dans les territoires, pour les entreprises, la 5G et l’innovation), de mai 2018 (libération de la bande 26 GHz), de juillet 2018 (utilisation future des bandes 26 GHz et 1,5 GHz dans la perspective des réseaux 5G) et d'octobre 2018 (attribution de nouvelles fréquences pour la 5G).

Un choix assumé par Sébastien Soriano (président de l'Arcep) qui nous expliquait il y a quelques mois qu'il était nécessaire de travailler sur les choix techniques pour libérer les fréquences pour la 5G. Par exemple, il fallait décider si les différents acteurs (anciens et nouveaux) impliqués sur la bande des 3,5 GHz travailleraient de manière synchronisée ou s'il fallait sacrifier des bandes de blocs pour limiter les risques d'interférences (bandes de gardes). C'est le premier choix qui a finalement remporté la mise.

Maintenant que toutes les variables techniques sont figées, il est temps de passer aux modalités d'attribution des fréquences. Pour le moment, 310 MHz répartis en 31 blocs de 10 MHz sont disponibles (de 3 490 à 3 800 MHz). Ils sont utilisables en duplexage temporel (TDD), précise l'Arcep.

Même s'il manque quelques variables d'ajustements, les opérateurs savent (sauf surprise) à quelle sauce ils vont être mangés et comment ils vont se battre.

Une procédure hybride, taillée pour les quatre opérateurs nationaux