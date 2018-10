Fréquences 5G : l'Arcep face aux choix techniques, un acteur unique envisageable

La procédure d'attribution des fréquences de la 5G sera ouverte à tous, pas seulement aux opérateurs ; une posture parfaitement assumée. Sébastien Soriano et Pierre-Jean Benghozi de l'Arcep nous expliquent pourquoi. Ils nous détaillent aussi les choix techniques que le régulateur devra trancher.

Les questions liées aux obligations et à l'ouverture des fréquences ne sont qu'une (petite) partie de celles adressées par l'Arcep aux acteurs du marché. Le gendarme des télécoms fait également face à des impératifs techniques : « La contrainte de spectre va amener à faire un arbitrage ou des choix », nous dit Sébastien Soriano.

Notre dossier sur l'ultime consultation 5G de l'Arcep :

La disponibilité des fréquences dans la bande des 3,5 GHz

Pour rappel, trois bandes de fréquences sont identifiées : 1,4 GHz, 3,5 GHz et 26 GHz. Sur les 26 GHz (fréquences millimétriques), les calendriers sont longs et la disponibilité assez bonne. À ses débuts, la bande des 1,4 GHz va surtout être appairée avec les 800, 900 et/ou 1 800 MHz. Cette bande capacitaire servira uniquement pour du téléchargement (du réseau de l'opérateur vers l'utilisateur) afin d'augmenter les débits et la capacité des opérateurs.

Elle a aussi un autre avantage : « En téléchargement, la portée des fréquences est plus large qu'en upload, car elle ne dépend pas de la puissance du terminal. Du téléchargement en 1,4 GHz, c'est quasiment une bande basse ». Les fréquences dans les 1,4 GHz combinent donc une bonne portée et permettent de soulager des réseaux à assez court terme, mais elles ne revêtent pas un gros intérêt stratégique.

Le principal sujet en termes d'attributions se trouve donc sur les 3,5 GHz, d'autant plus que le spectre disponible est limité. « On a 400 MHz et, suivant les scénarios, environ un tiers sur lequel des technologies alternatives existent. Elles empêcheront de donner cette bande à la 5G dans un délai rapide ».

Nous pouvons citer le WiMax lancé dans les années 2000 sur les 3,5 GHz, avec une hétérogénéité en fonction des départements en prime. De plus, l'Arcep a attribué des fréquences aux collectivités locales l'année dernière pour le très haut débit fixe (THD radio). Point commun : toutes les autorisations déjà délivrées s'achèvent en 2026.

La situation n'est pas simple pour l'Arcep, avec une phase transitoire de six ans : « Il va falloir jongler avec une temporalité différente entre des fréquences disponibles tout de suite et d'autres seulement en 2026 » nous résume son président. Des solutions existent, mais elles nécessitent de faire des concessions.

Deux choix techniques : synchronisation ou sacrifice