L'offre Livebox Up d'Orange passe à 50 euros par mois : Livebox 5 et 2 Gb/s « partagés »

Les nouvelles offres Livebox sont en ligne, avec une hausse dans certains cas. Elles sont toujours au nombre de quatre, mais une seule permet de profiter de la Livebox « 5 ». Nous avons épluché la fiche d'information standardisée et comparé l'offre aux solutions concurrentes.

Comme prévu, Orange a mis à jour ses offres d'accès internet fixe hier. Elles sont toujours au nombre de deux avec les Livebox et Livebox Up, ainsi que leurs déclinaisons quad play Open (Up). Elles sont disponibles en xDSL ou fibre suivant votre éligibilité. Pour rappel, si la fibre est disponible chez vous, les offres xDSL ne vous sont pas proposées.

L'offre Livebox de base reste quasiment la même, avec un tarif inchangé de 41,99 euros par mois en fibre et 36,99 euros en xDSL, hors promotions la première année. La formule Up en fibre est désormais livrée avec la Livebox 5 et permet entre autres de profiter d'un débit descendant de 2 Gb/s « partagés », pour 2 euros de plus par mois.

Sachez simplement que le FAI a fait le choix de n'inclure que des ports à 1 Gb/s, laissant de côté le Multi-Gig (2,5, 5 ou 10 Gb/s). Deux ordinateurs peuvent donc profiter chacun d'une liaison à 1 Gb/s, mais chaque appareil du réseau profitera au maximum de 1 Gb/s (ou moins en Wi-Fi 5).

Fidèles à notre habitude, nous avons décidé de plonger dans la fiche d'information standardisée (FIS) afin de vérifier l'ensemble des conditions et des changements apportés. Nous avons également regardé ce qu'il en était chez la concurrence, et notamment Sosh... la cohérence de groupe étant parfois difficile à comprendre.