Internet fixe : dans les eaux troubles des tests d'éligibilité

Nous avons récemment effectué de nombreux tests d'éligibilité chez les quatre FAI nationaux, avec quelques surprises à la clé. Les offres ADSL disparaissent systématiquement lorsque la fibre est présente, être « éligible » chez RED ne signifie pas que l'on peut y souscrire et Orange impose parfois la TV par satellite avec sa Livebox.

Changer de fournisseur d'accès à internet n'a jamais été aussi simple en France. La procédure de portabilité permet en effet de transmettre un simple code (le RIO) au nouveau FAI pour qu'il s'occupe de la procédure : résiliation de votre ancienne ligne et transfert du numéro. En une semaine, c'est réglé. Il ne vous restera qu'à renvoyer votre ancienne box.

La promesse du test d'éligibilité parfait n'existe pas

Mais avant de sauter le pas, il faut faire votre choix. Et là, il y a un « petit » détail à régler : vous devez vérifier votre éligibilité. Cela consiste à fournir votre numéro de téléphone fixe ou votre adresse afin de vérifier si vous pouvez disposer de la fibre, du câble, de l'ADSL/VDSL, du satellite ou de la 4G fixe... chez quels opérateurs et avec quels débits.

Pour cela, vous avez différentes solutions. La première est de faire confiance à des services commerciaux spécialisés, qui font office de comparateur. Ils vous promettent de vous trouver la solution la moins chère ou répondant à vos besoins, mais n'ont pas forcément accès aux informations précises et à jour de tous les FAI.

Ils peuvent aussi parfois mettre en avant tel ou tel opérateur en fonction de leur rémunération, ou profiter de votre test pour récupérer vos données afin d'indiquer aux FAI que vous êtes une « cible » en train de se renseigner, ce qui peut intéresser leurs services publicitaires. Cela ne doit se faire que si vous avez donné votre accord.

Prenez le temps de comprendre et de comparer

Le plus sage est donc souvent de se renseigner directement chez les fournisseurs d'accès eux-mêmes, afin de vérifier les offres qui vous sont réellement proposées avant de faire votre choix selon vos besoins : le meilleur tarif, l'accès à telle ou telle box, tel ou tel service. C'est plus fastidieux, mais en général plus efficace.

N'hésitez d'ailleurs pas à vous faire aider par un proche « qui s'y connaît » pour vous y retrouver dans la jungle des offres et des promotions. Surtout que toutes ne vous seront pas forcément accessibles. En effet, ce sont les tests d'éligibilité des FAI qui vous diront à quels abonnements vous aurez droit en fonction de la situation de votre habitation.

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser... eux aussi cachent de petits secrets et de mauvaises surprises.