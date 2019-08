SFR détaille sa Box 8 (modem et décodeur TV), disponible pour 5 euros par mois

Pour 5 euros de plus par mois, les anciens et nouveaux clients de SFR peuvent profiter de la « Box 8 ». La partie modem propose du Wi-Fi 6, tandis que le décodeur multimédia est compatible Dolby Vision et Atmos, en plus d'intégrer un assistant numérique maison « OK SFR ».

Comme prévu, la nouvelle Box 8 de SFR est disponible dès aujourd'hui, mais uniquement pour les clients xDSL et FTTH (fibre optique). Il faudra attendre le mois d'octobre pour les forfaits avec terminaison coaxiale (FTTB) et pour que certaines fonctionnalités débarquent. Dans tous les cas, les clients RED by SFR ne sont pas concernés pour le moment.

SFR l'avait déjà annoncé, le 18 juillet dernier : la Box 8 est une option sans engagement disponible pour les nouveaux et les anciens clients. Le FAI cherche à se positionner face à la Freebox Delta (aussi appelée Freebox v7), en lançant quelques piques à son concurrent. Maintenant que le Box 8 est disponible, il est donc temps de compter les points.

La fameuse box est facturée 5 euros par mois « en plus de votre abonnement », précise le fournisseur d'accès. Un surcoût non négligeable, d'autant que l'on trouve des Box multimédia sous Android pour 70 euros, soit 14 mois de « location » de la Box 8.

Mais avant de plonger dans les conditions de l'offre, commençons par revenir sur les caractéristiques techniques des deux boîtiers, qui sont enfin plus largement détaillés par SFR (même s'il y a encore des manques).

SoC Broadcom pour le modem et Wi-Fi 6, avec EasyMesh