Inoreader, un agrégateur de flux RSS accessible aux nombreuses possibilités

Parmi les nombreux services de lecture d'actualités, Inoreader est l'un de ceux qui s'adressent aux utilisateurs avancés. Limitant peu ses utilisateurs en version gratuite, il intègre de nombreux paramètres dans une interface taillée pour l'ergonomie.

Après le géant Feedly et le classique The Old Reader, penchons-nous sur Inoreader. Cet agrégateur de flux RSS s'est construit une communauté active au fil des années, comprenant certains de nos lecteurs. Lancé en 2013, le service semble bien conçu pour les utilisateurs avancés, qui veulent disposer de pléthores d'options à tout moment.

Il représente l'offre la plus complète des outils essayés jusqu'ici pour un particulier, y compris dans sa version gratuite, qui n'impose pas de limite pour la consultation et le classement de flux RSS. Son interface, moins raffinée que Feedly, pourrait tout de même rebuter certains internautes.

Notre dossier sur les lecteurs de flux RSS :

Prise en main simple et passion boutons