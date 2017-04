LeBrief : le Galaxy S8 voit rouge, de la pub dans les vidéos Twitter, Trainline facilite l'échange

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

PayPal devient une carte dans Android Pay – Après s'être intégré de manière plus importante dans des applications bancaires, le service de paiement de Google s'associe aujourd'hui à PayPal. Un partenariat uniquement actif aux Etats-Unis pour le moment. Le compte des utilisateurs pourra ainsi être exploité afin d'effectuer un paiement depuis un mobile.

PayPal permettant de centraliser vos comptes et cartes bancaires, il pourra donc faire office de « pont » si une carte n'est pas nativement supportée par Android Pay. On se rappellera aussi que la société avait tenté de proposer sa propre solution de paiement mobile, testée notamment à Nancy en France, sans succès.

Trainline facilite l'échange de billets – Vous pouvez désormais changer d'avis directement depuis l'application de réservation « si les conditions le permettent » précise l'équipe. Cette version 39, qui ne semble pour le moment disponible que sur iOS ajoute aussi quelques informations concernant les bons d'achat et ajoute un écran de présentation des nouveautés à l'ouverture de l'application (avec un train animé et des emojis, comme annoncé).

iMessage et Timeline pour Maps sous iOS – Depuis 2015, Google vous propose de revivre vos déplacements à travers la « Timeline » de son service de cartographie. Celle-ci intègre désormais l'application iOS, qui vous permettra de modifier ou de supprimer des éléments. Pour rappel, vous pouvez aussi désactiver entièrement cette fonction depuis les paramètres de vie privée de votre compte Google. Notez enfin que Maps pour iOS profite désormais d'une intégration à iMessage.

Instagram s'adapte au manque de réseau – TechCrunch rapporte que l'application Android du service de partage de photos dispose désormais d'un mode hors-ligne presque complet. Vous pouvez donc l'utiliser même lorsque votre connexion est hors service ou relativement faible. Bien entendu, tout ne se mettra à jour qu'une fois la voie de la connectivité retrouvée.

En rouge et noir… – Le Galaxy S8 n'épargnera pas les soucis à Samsung. Après une déception du fait de l'impossibilité d'utiliser l'assistant Bixby de manière vocale, un doute existe concernant la possibilité de modifier ou non le comportement du bouton dédié pour le moment.

Mais surtout, certains utilisateurs semblent se plaindre d'un affichage aux teintes rouges. Un souci qui n'avait pas été relevé lors des tests (de modèles sélectionnés ?). The Korea Herald, indique que le constructeur invite les utilisateurs à adapter la colorimétrie dans les paramètres. Ceux qui ont un problème plus marqué peuvent tenter de passer par le SAV.

iFixit démonte le Galaxy S8 – L'appareil de Samsung devra se contenter d'une note de 4/10 en réparabilité, selon l'analyse de nos confrères. La batterie peut être remplacée mais de nombreux éléments rendent difficile la phase de démontage, notamment au niveau de l'écran.

Uber vise les entreprises – Annoncée il y a déjà quelques mois, la solution Uber Central vient d'être mise en ligne par la société de VTC. L'objectif est de permettre la gestion de comptes Business permettant de commander plusieurs voitures dans le cadre d'une activité professionnelle, tout en disposant d'une interface et d'une facturation unique.

Diaspora 0.6.5 est là – Mastodon n'est pas le seul réseau social décentralisé, et il est temps de reparler un peu de Diaspora qui vient de publier une nouvelle version. Ici, il n'est pas question d'une mise à majeure mais surtout de petites améliorations comme l'ajout de liens vers les pages aimées et commentées, des retouches de l'interface, etc.

Encore de nouveaux pilotes pour AMD – Les Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.4.3 sont désormais disponibles. Ils apportent le support des « nouvelles » Radeon RX 570/580 annoncées hier, ainsi qu'une meilleure gestion de la Creators Update de Windows 10. Comme toujours, AMD en profite pour corriger quelques bugs, mais n'apporte pas cette fois de nouvelle fonctionnalité.

BoxSons ouvre ses portes – Le média indépendant de Pascale Clark et Candice Marchal, qui mise sur un format audio et par abonnement est officiellement lancé. Et ce alors qu'Apple semble donner les premiers signes de la mise en place d'un modèle économique pour les podcasts.

Financé à travers une campagne Ulule en début d'année, BoxSons reprend une interface qui n'est pas sans faire penser à celle de Les Jours. Il propose d'ailleurs un tarif similaire : 9 euros par mois ou 90 euros par an.

De la publicité dans les vidéos sur Twitter – C'était attendu, c'est désormais actif : Twitter intègre des publicités au sein des vidéos diffusées sur sa plateforme. Celles-ci pourront être affichées en début ou à l'intérieur d'une vidéo, sans qu'un éventuel partage de revenu soit évoqué pour ceux qui diffusent du contenu sur le service de micro-blogging. Quoi qu'il en soit, la société vante l'efficacité de ce format auprès des marques, qui ont désormais une corde de plus à leur arc.

Microsoft héraut de la protection des données – Le groupe annonce un programme d’accompagnement pour les clients de ses services dans le « cloud », pour respecter le futur Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) dès mai 2018. Les entreprises devront notamment répondre aux demandes d’accès et correction de données, signaler les fuites et prouver leur conformité, ce que Microsoft promet de faciliter.

Arrêt de la production de la NES Mini en Europe – Véritable coqueluche lors des fêtes de fin d’année, la NES Mini est déjà arrivée à la fin de sa carrière. Nintendo of America avait déjà annoncé la nouvelle à ses clients américains et c’est au tour de Nintendo Europe de confirmer cette information pour le vieux continent auprès d'Eurogamer.

Des intras Lightning ou Bluetooth…. à 100 dollars – L’iPhone 7 ayant fait l’impasse sur sa prise Jack, Razer a décidé de lancer deux nouvelles versions de ses écouteurs intra-auriculaires Hammerhead V2. L’une dispose d’un port Lightning pour se connecter à votre appareil Apple, l’autre d’une connectivité Bluetooth 4.1. Comptez 100 dollars pour chacun de ces deux modèles.

M6 aussi veut l’argent des opérateurs – Dans un entretien aux Échos, Nicolas de Tavernost affirme qu’il compte marcher dans les pas de TF1 pour faire payer la diffusion de ses chaînes aux opérateurs et à Canal, ce qui serait « absolument indispensable ». Il s’attend à trouver un accord avant toute mesure importante, alors que la filiale de Bouygues a pour sa part dénoncé ses contrats avec les groupes télécoms.

Windows 10 veut réduire la consommation des applications – La dernière préversion du système (16176) a introduit un mécanisme nommé Power Throttling. Il diminue la priorité des applications en arrière-plan, au profit de celles considérées comme actives, en réduisant les accès au CPU. Microsoft évoque une économie allant jusqu’à 11 % pour l’instant.

Dommage toutefois, cette méthode réclame un processeur Skylake ou plus récent (technologie Speed Shift), les puces AMD n’étant pas prises en compte. Du moins pour l’instant.

Microsoft autorise la connexion sans mot de passe – Il est désormais possible d’utiliser le Microsoft Authenticator pour valider l’accès à un compte de l’éditeur. L’application (pour Android et iOS) se substitue au mot de passe, en affichant une simple notification à valider, comme le proposent déjà d'autres services.

Pour activer cette option, il faut se rendre dans l’application puis dans les paramètres du compte Microsoft. Bien entendu, en cas d’inaccessibilité du téléphone, la page de connexion laisse l’utilisateur entrer son mot de passe.

iWork, GarageBand et iMovie désormais gratuites – Ces applications étaient jusqu’à présent fournies avec les nouveaux Mac, iPhone et iPad, mais devaient être achetées pour les appareils plus anciens. Dorénavant, les utilisateurs peuvent récupérer les dernières versions depuis l’App Store, sur iOS ou macOS.

Sur le système mobile, on peut y avoir une manière de se débarrasser des anciennes versions 32 bits. Apple se prépare en effet à ne plus supporter ces dernières, probablement à partir d’iOS 11, qui sera présenté en juin.

Google dévoile sa nouvelle expérience Earth – Chose promise, chose due, la nouvelle version du service est désormais disponible, sur le web et Android. Google y a amélioré la recherche, propose des fiches d’informations sur les lieux visités, facilite la manipulation 3D des cartes et propose des thématiques d'endroits à découvrir.