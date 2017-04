LeBrief : les annonces du Nintendo Direct, l'économie YouTube, Pot commun chez SFR

Chaque matin, retrouvez désormais notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies, avec toutes les informations qu'il ne fallait pas manquer. Il est diffusé en accès libre.

NVIDIA passe en mode Rambo – La guerre des CPU n'a finalement pas eu lieu. Depuis maintenant un mois, AMD frappe un Intel amorphe, et ce alors que toute sa gamme à partir de 200 euros vient de se prendre une sévère fessée par Ryzen.

Sur le terrain des cartes graphiques, ce ne sera pas la même chose. AMD ne devrait impressionner personne avec ses Radeon RX 500 attendues pour mardi et la seule éventuelle bonne surprise à attendre est Vega (courant juin).

NVIDIA a néanmoins clairement indiqué qu'il ne se laissera pas faire, notamment avec ses GTX 1080 Ti et Titan Xp. Dans le même temps, la société évoque une nouveauté pour le 29 avril. Un GPU, une nouvelle SHIELD ? Les paris sont ouverts !

Le Nintendo Direct, en bref – Si vous n’êtes pas parvenus à vous maintenir éveillés pour suivre la conférence de Nintendo de cette nuit, sachez que la marque a confirmé le lancement de Splatoon 2 sur Switch pour le 21 juillet. Avant cela, les joueurs pourront profiter d’Arms dès le 15 juin et de… Minecraft le 12 mai. Un portage de PayDay 2 est également prévu courant 2017.

Si vous avez une 3DS, vous devrez surtout retenir l’arrivée de Hey ! Pikmin le 28 juillet sur la console, avec son Amiibo assorti. Chez Capcom, le principal morceau concerne l’annonce de Monster Hunter Stories, dont le lancement européen est prévu pour l’automne.

Alternatives économiques enquête sur les Youtubeurs – Le magazine vient de publier un article dans lequel il se pose la question des revenus réels de ces nouvelles idoles des jeunes, via la publicité et le placement de produits.

L'occasion de s'intéresser à toute la chaîne, des networks aux studios de Google, en passant par des alternatives comme Tipeee et ce qui se passe pour ceux qui ne comptabilisent pas des millions d'abonnés.

WebVR avec un casque en carton – Après avoir ajouté cette API dans Chrome 56, Google annonce que son navigateur supporte désormais les Cardboard. Le géant du Net en profite pour lancer une série de petites applications/jeux autour de la réalité virtuelle, qui sont toutes regroupées sur le site WebVR Experiments.

Du Nougat pour Wileyfox – Le fabricant vient d’annoncer la disponibilité d’une mise à jour vers Android 7.1.1 (avec le patch de sécurité d’avril) pour toute sa gamme de smartphones Swift 2.

Pour rappel, ils sont livrés avec CyanogenMod 13.1 par défaut. Il faudra par contre attendre le mois de mai pour les Swift et Storm, et le mois de juin pour la gamme Spark.

Envie de publier un billet sur OpenGL ? – Le Khronos Group, à qui l’on doit plusieurs standards, joue la carte de l’ouverture… sur son blog. Il s’ouvre en effet aux partenaires qui souhaitent y publier un billet, qui sera évidemment soumis à l'approbation de l’équipe marketing de Khronos.

Android Pay s’intègre aux applications des banques – Ce service, qui n’est toujours pas disponible en France, s’associe à plusieurs banques à travers le monde : Bank of America, Bank of New Zealand, Discover, etc.

L'objectif est bien entendu de simplifier son utilisation. Ainsi, depuis l’application mobile de l’un de ces établissements, vous pouvez ajouter directement votre carte de paiement à Android Pay.

Dropbox améliore ses applications mobiles – Après un changement de look pour la version web, Dropbox met à jour son application mobile pour Android qui permet (enfin) de scanner des documents pour les enregistrer en PDF. Dropbox Paper sur Android et iOS en profite pour proposer un mode hors-ligne et la prise en charge de 20 langues.

Pot commun chez SFR Supervision – En grève depuis le 4 avril pour des revendications salariales, des employés de la supervision du réseau de SFR ont ouvert un « pot commun » afin de récolter des soutiens, y compris financier. Actuellement, 12 participants ont déposé près de 500 euros.

1,2 milliard d'utilisateurs pour Messenger – L'application de Facebook avait dépassé le milliard l'été dernier, un nouveau cap vient d'être franchi selon David Marcus. Elle s'apprête d'ailleurs à subir de nombreuses évolutions, alors que la guerre avec Snapchat se renforce à coups de copier/coller.

Mais l'important est désormais de voir un modèle économique viable s'implanter dans les usages des marques et celui des membres.

Vous êtes libre à 20h ? – Cela tombe bien, la NASA organisera une conférence de presse en direct dont le sujet est : « les océans au-delà de la Terre ». Il y sera notamment question de la sonde Cassini, qui se prépare à faire le grand plongeon vers Saturne, et du télescope spatial Hubble. Elle sera diffusée sur cette page.

Les Moments de Facebook sur le web – En plus des applications mobiles, le service Moments (qui permet de partager des photos avec vos amis) est disponible sur un site dédié, comme le rapporte Tech Crunch. Ne cherchez pas, il ne permet que de consulter les albums que vous avez déjà créés, rien de plus.

La Poste s’offre Ametix – Par le biais de sa filiale Docapost, consacrée aux services informatiques, le groupe vient de faire l’acquisition du cabinet Ametix, spécialisé dans le conseil aux entreprises. La Poste ajoute ainsi une nouvelle brique à ses compétences.

N'utilisez plus Octane – Google vient d'indiquer qu'il ne fallait plus utiliser son outil de mesure de performances dédié à JavaScript. La société invoque notamment des optimisations trop spécifiques dans les navigateurs qui faussent les résultats. Elle ne semble pas prévoir de remplaçant pour le moment.

Qualcomm doit 815 millions de dollars à BlackBerry – Le Canadien avait déposé plainte l’année dernière, pour cause de royalties jugées beaucoup trop importantes, dans une affaire qui ressemble à celle qui oppose Qualcomm à Apple.

Les 815 millions remboursés devront être confirmés lors d’une audience le 30 mai, au cours de laquelle seront décidés notamment les frais de justice à ajouter. L’action de BlackBerry a bondi de 16 % après l’annonce et se retrouve à son plus haut niveau depuis un an. Dommage que ce soit la conséquence d’une décision de justice et non d’un nouveau produit.

Outlook 2016 pour Mac a désormais son test public – Microsoft permet désormais de récupérer une bêta du client mail, utilisable librement jusqu’au 30 juin. Il s’agit d’un programme différent d’Office Insider, centré sur Outlook pour tester la synchronisation des comptes Google, plus particulièrement les contacts et agendas.

Le test ne requiert aucune licence particulière et Microsoft promet des mises à jour hebdomadaires. En espérant que l’éditeur fasse évoluer son processus de récupération, qui nécessite à chaque fois de télécharger l’intégralité du logiciel.

Conférence Microsoft le 2 mai sur l’éducation – L’éditeur a confirmé une rumeur tenace depuis quelques semaines, avec un évènement centré sur le monde de l’éducation. Mais les bruits de couloir actuels évoquent un nouveau produit Surface, et surtout la présentation officielle de Windows 10 Cloud, a priori conçu pour lutter contre la poussée des Chromebook.

Notez que cette conférence aura lieu environ une semaine avant la Build 2017, au cours de laquelle l’entreprise fait en général ses plus grosses annonces.

Une bêta fermée pour GT Sport sur PS4 – Celle-ci débutera le 15 avril dans l’après midi et nécessitera une inscription préalable sur ce site. Les épreuves en ligne ne se seront accessibles que trois heures par jour, entre 17 et 20h le week-end, et de 19 à 22h en semaine. L’objectif pour Sony est de tester la capacité de ses serveurs, afin d’éviter de refaire une Driveclub.