AMD dévoile ses Radeon RX 550, 560, 570 et 580 : une seule vraie nouveauté

AMD vient d'annoncer quatre nouvelles références dans sa gamme de cartes graphiques. Si l'on ne fait pas ici face à de simples changements de noms, il y a assez peu d'évolutions au programme, bien qu'un modèle soit totalement nouveau : la Radeon RX 550.

Cela fait plusieurs mois maintenant que tout le monde attend la nouvelle génération de GPU d'AMD, désormais connue sous le nom de Radeon RX Vega. Mais comme nous l'avons indiqué récemment, celle-ci n'arrivera pas avant quelques semaines. La société a donc décidé de nous faire patienter avec ses Radeon RX 500.

Si c'est flou...

Longtemps, le flou autour de ces produits a été un problème afin de savoir de quoi il en retournait. Le constructeur lui-même ne semblait pas vraiment pressé d'en parler et a organisé une présentation la semaine dernière. Peu d'exemplaires de test ont été distribués, laissant là encore l'impression que ce produit n'était pas totalement assumé.

Et pour cause, sur quatre produits annoncés aujourd'hui, un seul est réellement nouveau. Pour tenter de le masquer, la société s'est donné du mal jusque dans la composition de sa présentation officielle où elle mélange volontairement les caractéristiques de plusieurs références afin de noyer le poisson.

Tentons donc d'y voir plus clair, et de présenter les choses simplement.

Des fréquences et une consommation en hausse

Aujourd'hui, ce sont deux références qui sont mises sur le marché : les Radeon RX 570 et RX 580. Toutes deux utilisent une puce dont les dimensions sont identiques à celle des RX 470/480, soit 232 mm². Néanmoins, AMD indique avoir amélioré sa finesse de gravure.

Problème, la société ne livre presque aucun détail là-dessus, et ne communique même pas sur un éventuel gain du côté de la consommation d'énergie ou de l'échauffement. De manière générale, la marque se refuse à toute comparaison précise entre ses deux générations préférant opposer les R9 300 à ses nouveaux bébés.

Tout juste a-t-on pu apprendre que leurs consommations typiques étaient de 150 et 185 watts contre 120 et 150 watts pour les versions précédentes. Si l'on avait bien compris qu'il ne fallait pas s'attendre à une baisse significative, pourquoi une hausse ? Parce qu'AMD a augmenté les fréquences.

On passe ainsi de 926/1206 à 1168/1244 MHz pour la RX 570 et de 1126/1266 à 1257/1340 MHz pour la RX 580. Cette dernière existera toujours en deux versions : 4 et 8 Go de GDDR5 (avec une fréquence de 1750/2000 MHz selon les cas).

Un nouveau palier de fréquences

Le constructeur se veut néanmoins rassurant sur un point : des améliorations sont bien présentes sur sa gamme RX 500. Ainsi, on apprend qu'un troisième état de fréquence a été rajouté afin de réduire la consommation dans deux cas précis : lorsque ce sont les blocs multimédia du GPU qui sont sollicités ou lorsque deux écrans sont connectés.

Jusqu'à maintenant, dans ce dernier cas, la fréquence de repos n'était plus utilisée. Désormais, c'est un niveau intermédiaire qui sera appliqué, ce qui mène à une économie d'énergie pouvant atteindre 20 watts par rapport à un modèle de type R9 380. Lors d'une lecture 1080p, on passerait ainsi de 38,8 à 14 watts entre une RX 480 et une RX 580.

Bref, il vaut mieux acheter des RX 570/580 que des modèles RX 470/480, mais mieux vaut ne pas s'attendre à une révolution du genre. Pour une mise à jour, attendez plutôt les RX Vega. Surtout que côté tarif, les nouveaux modèles devraient coûter plus cher que les anciens.

Les revendeurs vont ainsi devoir vider leurs stocks actuels, les soldes de juin permettant de faire un ménage plus définitif si nécessaire. Il faudra sans doute que les choses se tassent un peu avant de se faire une idée mais on trouve déjà des modèles de RX 580 avec 4 Go dès 250 euros, contre moins de 200 euros pour une RX 480. On retrouve les premières GeFotce GTX 1060 3 Go aussi dans ces environs.

RX 550 et 560 en approche : une seule vraie nouveauté

Ceux qui visent des solutions plus accessibles seront contents d'apprendre que la RX 460 sera elle aussi remplacée par la RX 560 (1175/1275 MHz) dont le GPU ne sera plus limité à 896 unités (il sera utilisé de manière complète, soit 1024 unités). Elle est annoncée à 99 dollars et n'arrivera que dans le courant du mois de mai.

La seule vraie nouveauté viendra de la Radeon RX 550 qui sera la seule à utiliser une nouvelle puce (Polaris 12) intégrant les améliorations de la gamme RX 500. AMD en dit encore assez peu sur ce modèle si ce n'est qu'il intègre huit groupes d'unités de traitement (soit 512 au total), dispose d'une fréquence maximale de 1183 MHz, 2 Go de GDDR5 sur 128 bits et d'un moteur de compression/décompression matériel du HEVC (H.265).

Il pourra être proposé au format « low profile » et devrait être proposé aux alentours de 79 dollars. Rendez-vous le 20 avril pour savoir ce qu'elle a dans le ventre et si un tel produit est réellement intéressant ou non.