LeBrief : Apple Podcast, nouveau nom pour SFR, fin de la NES Mini, Cozy v3 passe à l'alpha

Chaque matin, retrouvez désormais notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies, avec toutes les informations qu'il ne fallait pas manquer. Il est diffusé en accès libre.

Chaque jour, le domaine du numérique est percuté par de nombreuses informations. Si nous avons décidé de prendre le temps de nous attarder sur l'essentiel, il n'en reste pas moins de nombreux éléments qui peuvent avoir de l'importance.

Nous avons donc décidé de les compiler au sein d'une lettre quotidienne, diffusée sur le site en accès libre, mais aussi par email. Pour la suivre il vous suffit de suivre nos flux RSS et nos comptes sociaux ou de vous inscrire :

Recevoir #LeBrief par email

Envie de partager une information avec la rédaction ? Contactez-nous à travers notre formulaire, dans les commentaires ou via Twitter, avec le hashtag #LeBrief.

Ne dites plus SFR mais… – Les Echos nous apprennent que SFR pourrait changer de nom, une idée poussée par Patrick Drahi lui-même. Rien ne semble décidé pour le moment, l'objectif affiché semblant être de communiquer autour d'une marque globale dans l'ensemble des pays où Altice est présente, mais aussi sans doute de faire oublier le passif de SFR et de repartir à zéro. Certains proposent Noos. Et vous, vous avez une idée ?

Pas de grande surprise chez NVIDIA – Finalement, l'annonce du 29 avril ne sera pas un nouveau produit. Nous avons pu avoir la confirmation qu'il sera seulement question d'un évènement autour de l'eSport.

La guerre des GPU, elle, se déroulera bien. Mais selon nos premiers échanges, elle semble surtout s'orienter sur une guerre des prix entre 100 et 250 euros, notamment suite à l'arrivée prochaine des Radeon RX 500.

Cozy v3 : une bêta en juin – Le service d'auto-hébergement vient d'annoncer les objectifs de cette nouvelle mouture – qui passe au stade de l'alpha – à savoir une synchronisation des fichiers et une interface plus cohérente.

Tout le code de la partie serveur a été réécrit en Go, et des premières captures ont été diffusées. Des versions des nouveaux clients arriveront entre courant avril et le mois de mai. Les développeurs peuvent en apprendre plus par ici.

Vers une carte de paiement Square ? – C'est en tout cas ce que laisse penser Jack Dorsey dans un tweet publié cette nuit. La société qui propose pour le moment surtout des moyens de paiement en ligne pourrait donc à son tour chercher à se faire une place dans nos portefeuilles. Reste à savoir la manière dont elle compte se différencier.

GPU-Z 1.19.0 est là – Au programme de cette mise à jour, un support des Radeon RX 500 qui seront dévoilées ce mardi, ainsi qu'une meilleure gestion des dernières cartes de NVIDIA.

Apple Podcasts : nouveau nom, nouveau logo – Steve Wilson, en charge du marketing des podcasts au sein de la marque, à la pomme vient d'officialiser un nouveau badge. Comme toujours, les règles pour l'utiliser sont assez strictes. Mais surtout, on aimerait savoir si la société compte enfin proposer des solutions de monétisation aux producteurs dont les contenus sont forcément diffusés gratuitement.

Ils doivent ainsi se financer à travers de la publicité gérée par eux-mêmes, des partenariats avec Amazon Audible ou des plateformes tierces comme Patreon (voir notre dossier). Et ce, alors qu'Apple distribue pour une bonne part leurs programmes et pourrait donc fournir le même service de paiement et d'abonnement proposé pour d'autres contenus comme la musique, les films, les applications, etc.

Bug de scores chez 3DMark – Après avoir revu son test API Overhead pour y ajouter le support de Vulkan, Futuremark a annoncé une mise à jour (v2.3.3693) pour son outil de mesure de performances afin de corriger un bug sous DirectX 11.

Cette fois, les scores relevés sont touchés et ne peuvent être comparés avec ceux des moutures précédentes. Il n'y a par contre aucun effet sur les résultats des autres API.

OVH passe aux Xeon E3 v6 – Alors que tous les regards sont tournés vers AMD dans le domaine des processeurs, OVH indique qu'il propose désormais les puces de dernière génération d'Intel au sein de son offre.

La société française précise « qu'en tant que partenaire d’Intel [elle] est le premier hébergeur à proposer ces processeurs à ses clients ». Elle en profite pour ajouter le Core i7-7700K à son offre pour joueurs. Mais attention, Ryzen n'est pas loin.

Comment bien développer pour Linux sous Windows 10 ? – Vous avez envie de créer de nouvelles applications pour une distribution open source, mais vous êtes sous Windows au quotidien parce que vous ne pouvez pas vous passer de Microsoft Edge ? Ne vous inquiétez pas.

Scott Hanselman a diffusé un guide qui vous permettra de disposer tout de même d'un environnement de travail tout mignon, de l'installation de .Net Core au changement des couleurs de vim en passant par l'utilisation de Tmux.

La NES Classic Mini, c'est fini ? – C’est en tout cas ce que laisse penser le communiqué transmis par Nintendo à nos confrères d’IGN. Les dernières livraisons se dérouleront en avril outre-Atlantique, mais rien n’est encore précisé concernant le reste du monde. Le marché du Raspberry Pi s'apprête à connaître une nouvelle hausse.

600 MHz : des enchères à 19,8 milliards aux USA – La FCC vient officiellement d’annoncer les résultats : pour les 70 MHz disponibles, les opérateurs ont donc mis près de 20 milliards de dollars sur la table

Tesla va se lancer dans le poids lourd – C’est une nouvelle fois par la voix de son PDG et sur Twitter que la société fait part de ses nouveautés. Après la Model 3 dont la production devrait commencer dans les prochains mois, un camion devrait être annoncé en septembre. Elon Musk en profite pour indiquer qu’un pickup sera présenté d’ici 18 à 24 mois.

En manque d’idée pour être à la mode ? – Désormais, lorsque vous effectuez une recherche sur un article de mode, Google Images sur le web et Android vous proposera des « idées de style ». Le but est de vous proposer différents exemples d’utilisation pour un sac à main ou un jean par exemple.

Un nouveau Phantom chez DJI – Le fabricant dévoile son Phantom 4 Advanced, une version améliorée du Phantom 4 de base, avec notamment une caméra de 20 Mpixels capable de filmer en 4K à 60 ips. Disponible fin avril, il sera vendu à partir de 1 349 dollars. Pour 300 dollars de plus, la version Advanced+ vous tend les bras avec… un écran de 5,5” (1080p) intégré au contrôleur.

Une mise à jour 1704 pour la Xbox One – Depuis hier soir, cette nouvelle version est distribuée auprès de l’ensemble des utilisateurs. Elle ajoute à la Creators Update déjà diffusée des fonctionnalités « inspirées par les fans ».

Depuis le profil d’un joueur, on peut ainsi rejoindre directement son flux s’il diffuse sa partie en cours. Dans le flux d’activités, il est désormais possible de masquer les publications individuelles, d’en épingler en haut ou encore de filtrer la liste par amis, jeux et Clubs. On trouve également de multiples améliorations pour la recherche de groupe, ainsi qu’un filtre par console (One ou 360) dans la bibliothèque des jeux.

LastPass Enterprise renforce ses Groups – Le gestionnaire de mots de passe simplifie son interface à destination des administrateurs et lui ajoute quelques fonctions bienvenues. Par exemple l’importation de groupes depuis Active Directory, l’affichage d’un score global de sécurité pour chacun, une navigation simplifiée, etc.

LastPass précise que d’autres nouveautés sont en approche pour son édition Enterprise. Une volonté d’enrichir cette édition payante d’autant plus forte que la version gratuite prend en charge depuis novembre la synchronisation mobile, d’ordinaire réservée aux clients Premium.

Instagram ajoute de nouveaux outils et Stickers à ses Stories – Facebook continue de puiser dans Snapchat pour en copier les fonctionnalités. Avec la dernière version pour Android et iOS, Instagram peut ainsi analyser l’expression faciale d’un selfie pour en créer un Sticker, que l’on pourra réutiliser plus tard.Les Geostickers (eux aussi copiés) accueillent également quatre nouvelles villes : Chicago, Londres, Madrid et Tokyo.

Notez que c’est surtout l’occasion pour Instagram d’annoncer que ses Stories ont désormais plus de 200 millions d’utilisateurs quotidiens. Si l’on en croit le dernier chiffre publié par Snapchat – 158 millions d’utilisateurs en décembre 2016 – la copie a donc dépassé l’original.

De retour mardi – L'équipe va prendre quelques jours de repos et reviendra dès mardi pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à explorer le site à la recherche de contenus intéressants à lire, notamment dans la section consacrée à notre offre Premium.