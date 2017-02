Très haut débit : analysons le rapport au vitriol de la Cour des comptes, contesté par Bercy

Dans un rapport détaillé, la Cour des comptes s'alarme du coût réel du plan France THD, qui ne serait pas de 20 milliards d'euros mais plutôt de 35 milliards... Quand les déploiements perdureront au moins jusqu'en 2030. Deux considérations majeures, au milieu d'une longue liste de dysfonctionnements dans le pilotage public du programme.

Publié hier, le rapport de la Cour des comptes a fait l'effet d'une bombe, déclenchant des réactions de l'ensemble du secteur. Le cerbère des deniers publics s'est ainsi fendu d'une analyse du plan France Très Haut Débit (France THD), qui doit couvrir toute la population en très haut débit d'ici 2022, dont 80 % en fibre. Sur une centaine de pages, l'institution pointe les insuffisances du plan, sur un ton de reproche face à une gestion publique jugée insuffisante.

Le principal désaccord avec le plan tient à son budget, évalué à 20 milliards d'euros d'ici 2022, dont 13 milliards pour les réseaux d'initiative publique (RIP), subventionnés pour environ trois milliards par l'État. Selon la Cour des comptes, en comptant les déploiements prévus jusqu'en 2030 et le raccordement final de chaque ligne, la facture s'élèverait plutôt à... 35 milliards d'euros. Une analyse qui ne semble pourtant pas invalider totalement les calculs de Bercy, au périmètre restreint.

La Cour des comptes critique également le choix de la fibre optique, la technologie la plus pérenne, mais aussi la plus lourde à déployer. Un choix qui mettrait en péril l'objectif 2022. L'institution tient à rationaliser l'action de l'État en matière de très haut débit, quitte à rogner l'efficacité technologique. Pour elle, « les solutions alternatives ne manquent pas d’attrait, surtout lorsque le réseau en cuivre est de qualité et l’habitat dispersé ». Elle prône aussi les technologies radio, dont le satellite, qui « offrent des perspectives diversifiées »... Quand bien même le principal satellite couvrant la France fut saturé pendant plusieurs mois.

Au-delà de ces points saillants, de nombreuses décisions étatiques sont remises en cause, ainsi que le manque d'action sur le marché de la fibre pour entreprises. L'institution rejoint l'analyse de spécialistes, notamment sur le manque de moyens du pilotage, et s'est attiré l'ire de Bercy, qui goûte peu cette critique acerbe.

Un objectif 2022 difficilement tenable, selon la cour