En perte de vitesse, SFR se pose en champion des réseaux très haut débit

SFR veut revenir dans la course commerciale et compte sur son réseau pour y parvenir. Hier, l'opérateur a martelé ses progrès sur le très haut débit fixe et mobile, promettant un câble « équivalent » à la fibre et une couverture 4G pour 99 % de la population l'an prochain. Il veut aussi reprendre une part des déploiements fibre laissés à Orange.

Avec une satisfaction client en berne, l'exode continu des abonnés et une restructuration impliquant jusqu'à 5 000 départs, SFR n'est pas au plus fort. Les débats sur la qualité du réseau et l'imbroglio autour de la « fibre » n'ont pas aidé l'image de l'opérateur, qui compte bien revenir dans la course. Hier après-midi, le groupe a tenu à prouver que ses investissements (plus de deux milliards d'euros l'an dernier) ont porté leurs fruits.

Ces derniers mois, les efforts du groupe ont été de plus en plus visibles, notamment sur mobile, SFR dominant les déploiements 4G depuis plusieurs mois. À force de résultats en progression sur les applications de mesure, de « Gigabit » et de « UHD », l'opérateur tentait de faire oublier les problèmes des deux dernières années. L'entreprise serait désormais une « usine » entièrement tournée vers les déploiements et les services, libérée de son poids passé, avec des partenaires « responsabilisés » (comme a pu le constater Bercy).

Cette posture s'appuie à la fois sur l'extension du réseau et des évolutions techniques. Alors que le réseau 4G se déploie, SFR compte amener l'ensemble de ses fréquences sur chaque site, notamment pour améliorer les débits. Sur le fixe, le fournisseur d'accès veut en finir avec le débat sur le terme « fibre », en annonçant des débits montants en hausse dans les prochains mois... Même si SFR « utilise de plus en plus le vocable très haut débit » comme nous l’affirme Michel Paulin, directeur général de l'opérateur.

Enfin, l'entreprise insiste pour reprendre une part des déploiements fibre en zone moins dense (agglomérations de taille moyenne), dont Orange a aujourd'hui la majorité de la charge. Cela suite à la priorité donnée par SFR au câble, à des négociations infructueuses et une décision de l'Autorité de la concurrence. Une situation qui ne convient plus à SFR, qui estime la répartition actuelle trop déséquilibrée. Cela alors qu'il a déjà des projets importants pour son réseau câble.

Un réseau « fibre » qui s'étend et amalgame toujours les technologies