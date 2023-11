Effet photovoltaïque et panneaux solaires, comment ça marche ?

Le solaire vous intéresse, mais vous êtes « amorphe » quand on vous parle de panneaux, d’onduleurs, de cellules polycristallines et monocristallines ? Pas de panique, on vous explique – aussi simplement que possible – de quoi il retourne. On vous propose même des exemples de calculs de rendement.

Le photovoltaïque et les panneaux solaires, on vous en a déjà parlé sur Next (INpact), que ce soit pour des installations de grande envergure, le rendement, la route solaire, la rentabilité et les kits à installer soi-même. On vous l’a déjà annoncé à plusieurs reprises, ce sujet va prendre de l’importance au fil des semaines et des mois.

Version courte : du Soleil et paf de l’électricité

Avec un peu de retard par rapport à nos habitudes, on vous propose aujourd’hui une explication technique et accessible du principe de fonctionnement des panneaux photovoltaïques (PV). « C’est facile », nous dirait Captain Obvious : « ils permettent de transformer le rayonnement solaire en électricité ». Fin de la partie ? Pour la réponse basique, oui. Maintenant, il est temps de mettre un peu plus les mains dans le cambouis.

On commence déjà par une précision sur les termes employés. On parle parfois de panneaux solaires pour désigner les panneaux photovoltaïques. Sans être fausse, cette dénomination est moins précise, car on trouve deux grandes familles dans les panneaux solaires : le photovoltaïque (le rayonnement solaire est transformé en électricité) et le solaire thermique (le rayonnement est transformé en chaleur et transféré à l’aide d’un fluide caloporteur).

Et maintenant, place à la version longue