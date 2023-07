La SNCF met le cap sur le solaire avec une filiale dédiée aux énergies renouvelables

La société est en effet le premier consommateur d’électricité en France (2 % du total), avec une moyenne de 9 TWh par an, dont 8 TWh pour la traction électrique et le reste pour les équipements, comprenant les bâtiments. La SNCF possède aujourd’hui un parc de 15 000 trains, dont plus de 80 % roulent à l’électricité (le reste utilise au moins partiellement des énergies fossiles), ainsi que 3 000 gares, auxquelles viennent s’ajouter tous les sites industriels et tertiaires.

Avec plus de 12 millions de mètres carrés de bâtiments et plus de 100 000 hectares de terrains divers, la SNCF est l’un des plus gros propriétaires fonciers de France. Premier objectif de SNCF Renouvelables, en consacrer 1 000 à la production d’énergie solaire.

Selon Jean-Pierre Farandou, président du Groupe SNCF, « le train joue un rôle central dans le développement des mobilités décarbonées ». Dans cette perspective, les 1 000 hectares permettront une capacité de 1 000 MWc (mégawatts crête) en 2030, ce que le président compare à l’équivalent d’un réacteur nucléaire.

En pratique, c’est légèrement plus compliqué. Il faudrait déjà parler de réacteur d’ancienne génération. Ensuite, on parle de puissance de crête, donc pas constante. L’énergie solaire n’est pas pilotable et varie profondément selon l’heure de la journée ou la période de l’année.

Actuellement, les 20 % de couverture des besoins semblent un peu optimistes. Si l’on en croit les informations données par Engie, « une installation de 1 kWc peut produire entre 900 et 1400 kWh/an ». Une installation de 1 000 MWc devrait donc produire entre 900 GWh et 1,4 TWh par an. En prenant le maximum, on atteint 15,5 % des 9 TWh que consomme aujourd’hui la SNCF. On ne sait rien non plus des zones géographiques visées et donc du facteur de charge sur lequel tabler.

Réduire la dépendance et le carbone

Le projet va coûter la bagatelle d’un milliard d’euros, dépense qui sera « étalée sur sept à dix ans ». Pour cette somme, l’énergie recueillie va servir à de multiples besoins. Selon Jean-Pierre Farandou, une partie des bâtiments devrait devenir autonome, mais l’énergie pourra être également utilisée directement par une partie des trains. Dans les deux cas, les problématiques de stockage de l’énergie (sujet passé sous silence par la SNCF) sont prégnantes : difficile de faire coïncider les pics de production et de consommation, sans parler de la nuit.

« Grâce à cette nouvelle énergie, la SNCF ambitionne notamment d’alimenter directement les équipements électriques de ses gares, de ses bâtiments industriels et des bornes de recharge des voitures électriques installées sur les parkings des gares. L’énergie produite devrait ainsi permettre à certains bâtiments d’être autosuffisants », précise la société.

Comme indiqué, on ne connait pas encore les sites prévus, mais la SNCF parle d’une trentaine de zones qui cumuleront les 1 000 hectares de panneaux solaires. Cette surface sera largement augmentée au-delà de 2030. La SNCF ambitionne en effet une puissance de crête de 10 000 MWc, qui représenteraient 150 % de sa consommation actuelle. Au travers de cette montée en puissance, la SNCF revendra une partie de l’énergie à EDF, à qui elle continuera naturellement d’acheter de l’électricité.

Un mot d’ailleurs sur les panneaux solaires. Durant la première phrase du projet d’ici 2030, les panneaux utilisés seront des modèles classiques. Après 2030, « en fonction de l’évolution des travaux de recherche et développement », la SNCF envisage des panneaux longitudinaux et verticaux. Ils seraient alors installés par segments de 20 à 30 km le long des voies non circulées. Soit 7 000 km environ, sur lesquelles la SNCF ne semble donc pas souhaiter un retour des trains.

Sur la question des panneaux également, la SNCF s’engage « à acheter en Europe, chaque fois que possible, les composants nécessaires à l’établissement de ses projets photovoltaïques ».

Tout ne sera pas rose

Le projet est présenté davantage comme un premier pas que comme une solution miracle. Si la décarbonation revient régulièrement dans le discours, la tension actuelle sur le marché de l’énergie paraît bien être le principal moteur.

« En produisant elle-même une partie de ses besoins, la SNCF réduit son recours au marché et son poids sur les échanges et les achats des autres industriels », peut-on ainsi lire dans la présentation du projet. La société évoque également « la sécurisation d’une partie de ses besoins d’approvisionnement en énergie et le renforcement de la souveraineté énergétique du pays ».

Il est probable qu’un projet de cette ampleur rencontre des problèmes pendant ses années de construction. En outre, une telle quantité de panneaux solaires pose une nouvelle fois la question de l’artificialisation des sols, la nouvelle provoquant déjà des discussions (intéressantes) sur Twitter.