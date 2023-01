Courant électrique, puissance, déphasage, Wh, Ah, kVA… Perdus ? Pas de panique, on vous explique

Prochainement, nous allons publier des articles et tests sur des produits hardware, notamment autour de la consommation d’énergie. Mais avant, il est important de poser quelques bases sur les notions que nous allons utiliser. Si elles peuvent paraitre triviales pour certains, ce n’est pas le cas de tout le monde.

Le tiercé gagnant : tension, courant et puissance

Attaquons directement avec la formule permettant de calculer une puissance (pour un courant indépendant du temps aussi appelé continu) : P = U x I. P est la puissance en watt (symbole W), U la tension en volt (V) et I l’intensité en ampère (A). Prenons deux minutes pour se pencher sur la tension et l’intensité.

Une analogie revient souvent pour le courant électrique : l’écoulement d’un fleuve. Sans entrer dans les détails, peut-être vous souvenez-vous qu’une tension (V) est une différence de potentiel. Dans le cas du fleuve, cela pourrait être assimilé au dénivelé (différence entre le point haut et le point bas). De son côté, l’intensité peut être vue comme le débit du fleuve.

Cette comparaison permet aussi de comprendre pourquoi un voltmètre se branche en dérivation et un ampèremètre en série. Reprenons le cas du dénivelé : il suffit de calculer la différence entre les points haut et bas, peu importe le débit de l’eau. En électricité, c'est pareil : les volts sont une différence de potentiel, il suffit donc de se brancher sur les bornes « + » et « - ».

Pour mesurer le débit d’un fleuve, il faut par contre positionner le débitmètre directement dans l’eau. Pour l’intensité d’un courant électrique, c’est la même chose : il faut que le courant passe dans l’ampèremètre, d’où la mise en place en série.

Allez, on entre dans le vif du sujet avec le déphasage et le cos (phi)