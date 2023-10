Une nouvelle polémique entache la proposition de lutte contre la surveillance des contenus pédosexuels

La Commission européenne aurait violé les règles publicitaires de Twitter, le RGPD ainsi que le Digital Services Act (DSA) pour « micro-cibler », sur la base de critères politiques et religieux, des tweets faisant la promotion de son décrié projet de règlement visant à scanner les messageries à la recherche de contenus pédosexuels.

Danny Mekić, un juriste et entrepreneur néerlandais, a découvert dans le rapport de transparence publicitaire de Twitter plusieurs tweets envoyés contre rémunération par la DG Migration & Home Affairs de la Commission (responsable des questions migratoires, des frontières et de la politique sécuritaire) à destination d'utilisateurs de Twitter sélectionnés en fonction de leurs profils politiques et religieux.

Une découverte qui rallonge la liste des griefs répertoriés par les opposants à cette proposition de règlement, auxquels nous avons consacré plusieurs articles :

Une campagne excluant Assange, l'extrême-droite et la christianophobie