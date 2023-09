Apple a renoncé à détecter les contenus pédocriminels pour éviter la surveillance de masse

Alors qu'une ONG s'apprête à faire pression sur Apple afin qu'elle « détecte, signale et supprime » les contenus pédocriminels, la société explique pourquoi elle a renoncé à son projet décrié de surveillance du cloud chiffré.

Dans un geste suffisamment rare pour être noté, soulignent Wired et le cryptographe Matthew Green, Apple vient d'expliquer pourquoi la société avait finalement décidé, en décembre dernier, de mettre un terme à son controversé projet de détection des contenus à caractère pédopornographique (child sexual abuse material, ou CSAM) sur iCloud.

En réponse à un courrier de la Heat Initiative, une ONG qui lui demandait de « détecter, signaler et supprimer » les CSAM, Erik Neuenschwander, directeur de la protection de la vie privée des utilisateurs et de la sécurité des enfants chez Apple, explique en effet que « l'analyse des données iCloud privées de chaque utilisateur créerait de nouveaux vecteurs d'attaques que des pirates pourraient trouver et exploiter » :

« Cela pourrait nous amener sur une pente glissante avec des conséquences imprévues. La recherche d'un type de contenu ouvre la porte à la surveillance en masse et pourrait donner l'envie de rechercher tout type de contenu dans d'autres systèmes de messagerie chiffrée. Nous avons conclu qu'il n'était pas possible de la mettre en œuvre sans mettre en péril la sécurité et la vie privée de nos utilisateurs. »

Erik Neuenschwander précise être parvenu à cette conclusion après avoir consulté de nombreux chercheurs en matière de sécurité et de protection de la vie privée, des groupes de défense des droits numériques et de la sécurité des enfants.

« S’ils ne le peuvent pas, personne ne le peut »