Apple va chercher des contenus pédopornographiques dans les iPhone américains

Des rumeurs circulaient depuis hier. Le chercheur en sécurité Matthew Green avait publié plusieurs tweets sur l’arrivée probable d’un outil local permettant à Apple de repérer sur les iPhone, iPad et Mac des images à caractère pédopornographie pour prévenir les forces de l’ordre en cas de trouvaille.

Avant de plonger en détail sur cette mécanique – confirmée par Apple hier soir –, rappelons que des demandes sont formulées par ces mêmes autorités depuis des années. Comme l’indique Green, le chiffrement de bout en bout a envahi petit à petit de nombreux services sur les smartphones. Et si cette protection apporte un avantage très clair en matière de sécurité et de vie privée, elle a rendu certaines enquêtes bien plus complexes.

Le problème est connu et pousse depuis des années de nombreux représentants des forces de l’ordre et politiques à réclamer des portes dérobées (backdoors). On l’a dit et répété, ce type de demande ne peut qu’entrainer à terme une baisse notable du niveau de sécurité, car il est impossible de garantir qu’une telle porte ne sera utilisée que par les autorités compétentes. Tout pirate pourrait la trouver, engendrant des catastrophes en cascades.

Cette thématique pose depuis longtemps la question du curseur entre sécurité et vie privée. Le terrorisme et la pédopornographie sont souvent mis en avant pour justifier les demandes de portes dérobées. Le sujet ressort chaque fois qu’une entreprise fait une annonce sur le chiffrement de bout en bout, comme Facebook en 2019. L’entreprise avait alors confirmé que ses messageries seraient unifiées, mais qu’en plus elles seraient protégées par le fameux chiffrement. Le plan n’est toujours pas concrétisé, mais on se souvient des angoisses affichées par certains gouvernements devant une telle perspective.

En matière de lutte contre la pédopornographie, Apple arrive en fait un peu après tout le monde. Mais la position du constructeur, désormais très claire, fera tache d’huile.

L’analyse locale des empreintes d’images