Les CNIL européennes se disent très inquiètes du projet antipédopornographie européen

Les autorités européennes chargées de la protection des données personnelles « expriment leurs graves inquiétudes » au sujet d'un projet de règlement permettant d'obliger une plateforme ou une messagerie en ligne à détecter des contenus pédophiles, rapporte l'AFP.

« Tout en soutenant les objectifs et les intentions derrière cette proposition », le Comité européen de la protection des données (EDPB) et le Contrôleur européen de la protection des données (EDPS) « expriment leurs graves inquiétudes quant à l'impact des mesures envisagées sur la vie privée et les données personnelles ».

« Il y a un risque que la proposition puisse donner lieu à une analyse généralisée et à l'aveugle du contenu de quasiment tout type de communication électronique » expliquent-elles dans un rapport commun rendu public la semaine passée : « L'utilisation de technologies [...] telle que l'intelligence artificielle est susceptible de générer des erreurs et représente un haut degré d'intrusion dans la vie privée des individus. »