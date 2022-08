Accusés à tort de pédophilie pour des photos faites à la demande de médecins

Alors que le projet de règlement CSAM (pour « Child sexual abuse material », ou « Matériels d’abus sexuels d’enfants », expression qui a vocation à remplacer le terme erroné de « pédopornographie ») veut obliger les « fournisseurs des services » à signaler les abus sexuels potentiels sur mineurs (voir notre explication ligne par ligne), le New York Times raconte l'histoire kafkaïenne vécue par deux pères de famille soupçonnés, à tort, par Google, de pédophilie :

« Google dispose d'un outil automatisé pour détecter les images abusives d'enfants. Mais le système peut se tromper, et les conséquences sont graves. »

Mark, qui a demandé à ne pas être identifié pour éviter tout risque de dommage réputationnel du fait de cette mésaventure, avait constaté que le pénis de son fils avait gonflé.

Il l'avait donc pris en photo, pour pouvoir suivre et documenter l'évolution du problème. En prévision d'une téléconsultation vidéo (l'histoire remonte à février 2021, en plein confinement), l'infirmière demanda à sa femme d'envoyer des photos au médecin, pour tenter d'identifier les symptômes du problème.

Ce qu'elle fit, avec le portable de son mari, envoyant plusieurs gros plans par MMS : « sur l'une d'elles, la main de Mark était visible, ce qui permettait de mieux visualiser le gonflement », précise le New York Times :

« Avec l'aide des photos, le médecin a diagnostiqué le problème et prescrit des antibiotiques, qui l'ont rapidement guéri. Mais cet épisode a laissé à Mark un problème bien plus important, qui lui a coûté plus d'une décennie de contacts, d'e-mails et de photos, et qui a fait de lui la cible d'une enquête de police. »

Google pense probablement que je suis pédophile