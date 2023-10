Le logiciel espion Predator a été vendu à 25 pays, dont plusieurs régimes autoritaires, par un consortium d'entreprises européennes qui a contourné les règlements européens et internationaux via la filiale dubaïote d'une entreprise française.

« L’Union européenne est un sanctuaire pour les fabricants de logiciels espions à cause de la défaillance du Conseil de l’UE et de la Commission européenne en matière de lutte réglementaire contre les exportations de ces logiciels et de technologies de surveillance », déplore un rapport de 49 pages de l'ONG Amnesty International (voir aussi la synthèse en 8 pages en français), relève Euractiv.

Le rapport, publié en marge de l'enquête « Predator Files », se penche plus particulièrement sur l'alliance Intellexa, et la façon dont son partenaire français Nexa Technologies (ex-Amesys) a pu commercialiser, via sa filiale Advanced Systems basée à Dubaï, leur logiciel espion Predator, en contournant les règlementations européennes et internationales, dans 25 pays, dont plusieurs régimes autoritaires.