Le Parlement britannique vient d'adopter un projet de loi d'autant plus controversé qu'il légalise des dispositions que le gouvernement a pourtant reconnu être « techniquement impossibles ». Le projet de loi français visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) montre que certains députés français semblent étrangement vouloir s'en inspirer.

Après de longs débats et quatre années d’allers-retours, les deux chambres du Parlement britannique ont définitivement adopté le très controversé projet de loi Online Safety Bill (OSB), qui prétend faire du Royaume-Uni « l’endroit le plus sûr au monde où être en ligne ».

Similaire par certains aspects au projet de loi français « sécuriser et réguler l’espace numérique » (SREN), actuellement examiné en commission à l’Assemblée nationale, souligne l'agence Reuters, l'OSB entend protéger les mineurs sur Internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

Les plates-formes devront ainsi et entre autres « supprimer rapidement ou empêcher la publication » de contenus incitant au suicide ou à l’automutilation, mettre en place des mesures supplémentaires de contrôle de l’âge des utilisateurs, publier des rapports réguliers sur les actions entreprises, faciliter les signalements de contenus ou situations problématiques, sous peine d'amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial.

« Cette détection est techniquement impossible »