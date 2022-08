Lutte contre les abus sexuels sur des enfants : le futur règlement CSAM ligne par ligne (1re partie)

« Responding to incidents of child sexual abuse material », le projet de règlement CSAM (pour « Child sexual abuse material ») est enfin disponible dans sa version officielle en français. Next INpact vous propose une explication ligne par ligne du texte, qui suscite de nombreuses réactions. Premier volet de notre long format.

« Avec 85 millions de photos et de vidéos représentant des abus sexuels commis sur des enfants signalés à l'échelle mondiale pour la seule année 2021, sachant que bien d'autres ne le sont pas, les infractions sexuelles contre les enfants sont très répandues » indiquait la Commission européenne le 11 mai dernier, lorsqu’elle a dévoilé son projet de règlement.

le futur règlement CSAM ligne par ligne (1ère partie)

le futur règlement CSAM ligne par ligne (2d partie, à venir)

Elle promettait alors des règles « claires » accompagnées « de garanties solides » afin de lutter contre « l'utilisation abusive des services en ligne à des fins de commission d'abus sexuels sur des enfants ».

Ces règles « obligeront les fournisseurs de certains services à détecter, signaler et retirer les matériels relatifs aux abus sexuels commis sur des enfants dans le cadre de leurs services », résumait-elle encore avant de dévoiler sa copie.

Détecter, signaler, bloquer et retirer ces contenus, voilà en quelques verbes décrit l’objectif poursuivi par ce futur règlement, texte qui sera d’application directe dans l’ensemble des États membres.

La Commission refuse en effet de laisser ce sujet épineux entre les mains des seuls États membres. Un tel scénario accentuerait à ses yeux les risques de « forum shopping » consistant à créer des parenthèses juridiques dans certaines zones européennes. Autant d’enclaves peu en phase avec la nécessaire concurrence, obligeant de surcroit les prestataires à adapter leur système à une série de réglementations fragmentées.

Le texte compte pour l’instant 84 considérants. Des propos introductifs précieux non seulement pour comprendre les 89 articles suivants, mais aussi lors des recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Et pour cause, le juge du droit de l’UE y puise une aide en cas de difficultés d’interprétation.

Le législateur européen mesure combien est sensible le sujet de la détection des contenus. Pas étonnant qu’à 35 reprises, reviennent l’expression « proportionnel » et ses digressions. « Équilibré » et ses variantes sont cités 18 fois. Quant à « ciblé » et ses autres ramifications, on les retrouve près d’une quinzaine de fois dans le corps. Autant de références qui pèseront quand viendront le temps des querelles juridictionnelles.

Hébergeurs, messageries, stores, FAI

Dans sa philosophie, le règlement veut « contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en fixant des règles claires, uniformes et équilibrées afin de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants d’une manière efficace et respectueuse des droits fondamentaux de toutes les parties concernées », expose le considérant n°4.

Les objectifs sont détaillés au premier article, accompagné d’un résumé des obligations qui pèseront sur les « fournisseurs des services », selon l’expression un peu désuète, mais consacrée. Derrière, on retrouve les plateformes, les hébergeurs, les fournisseurs d’accès, les « boutiques » d’apps avec une distribution des nouvelles règles que la Commission veut leur imposer.

Application extraterritoriale et définitions

Comme le DSA, le DMA et avant, le RGPD, ce texte est d’application extraterritoriale. Pour éviter le contournement par délocalisation, il s’applique à l’ensemble des prestataires qui fournissent leurs services dans l’Union, peu importe le lieu de leur établissement principal.

Que le fournisseur soit à Breuschwickersheim en Alsace, à Amsterdam aux Pays-Bas, ou dans la Silicon Valley outre-Atlantique, il devra respecter le futur règlement CSAM.

L’article 2 donne, classiquement, les définitions des expressions utilisées dans chacun des articles, avec parfois un sentiment d’enfonçage de porte ouverte comme lorsqu’ « utilisateur » est défini par « toute personne physique ou morale qui utilise un service de la société de l’information pertinent », et d’autres choix des nuances alchimiques.

Ainsi, « enfant », dans le règlement, vise « toute personne physique âgée de moins de dix-huit ans », alors qu’« enfant utilisateur » est « une personne physique qui utilise un service de la société de l’information pertinent et qui est une personne physique âgée de moins de dix-sept ans ».

Une évaluation des risques