Balade dans la Voie lactée : à la découverte du système triple Alpha Centauri

Après une balade dans le Système solaire on prend le large et on se dirige vers le système triple Alpha du Centaure et donc Proxima Centauri, l’étoile la plus proche de nous dans la Voie lactée. N’allez pas croire pour autant qu’elle se trouve à la porte d’à côté.

Dans un précédent dossier, nous nous étions penchés sur notre Système solaire. Nous avions commencé par le Soleil, élément central et catalyseur de la vie sur Terre, puis avions décliné l’ensemble des planètes sans oublier la ceinture d’astéroïdes, les lacunes de Kirkwood et la ceinture de Kuiper.

Cet ensemble d'objets célestes est à la fois gigantesque à notre échelle lorsque l’on veut l’étudier à l’aide de sondes ou se rendre sur place, mais aussi tellement ridicule à celle de l’Univers comme nous allons le voir. On prend un peu le large – mais on reste dans notre galaxie (la Voie lactée, qui comprend plus de 100 milliards d’étoiles) – pour arriver sur le système stellaire et planétaire le plus proche de nous : Alpha Centauri (α Centauri) ou Alpha du Centaure dans la langue de Molière.

Un système avec trois étoiles, de trois « couleurs » différentes…

Il s’agit d’un système stellaire triple, cela signifie simplement qu’il comprend trois étoiles, contre une seule – le Soleil – dans notre Système solaire. Elles sont simplement identifiées par des lettres : Alpha Centauri A (ou Rigil Kentaurus), Alpha Centauri B (Toliman) et Alpha Centauri C plus connue sous le nom de Proxima du Centaure (ou encore simplement Proxima).

Alpha Centauri A est une naine jaune (comme notre Soleil) qui « est 10 % plus massive que le Soleil et d'un rayon 23 % plus grand », précise Wikipédia ; c’est l’étoile la plus lumineuse du système triple. Alpha Centauri B est une naine orange ; sa taille et sa masse sont plus faibles et elle est un peu moins lumineuse.

Crédits : MetaPost by David Benbennick CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Enfin Proxima du Centaure est une naine rouge bien plus petite (1/6e du rayon du Soleil), légère (1/8e de la masse du Soleil), froide et moins lumineuse que les deux autres… et c’est peu de le dire. Comparée à notre Soleil, sa luminosité dans la lumière visible n’est que de 0,006 % de celle de notre étoile. Alpha Centauri C n’a été découverte qu’en 1915 et n’est pas visible à l’œil nu, contrairement au couple Alpha Centauri AB.

Le nom de code des deux premières missions de Thomas Pesquet – respectivement Proxima et Alpha – font d’ailleurs écho à ce système triple.

… qui sont gravitationnellement liées