Une nouvelle exoplanète détectée autour de Proxima du Centaure

Et de trois ! L’étoile la plus proche de notre système solaire – Proxima du Centaure – aurait au moins trois exoplanètes en orbite. La nouvelle candidate baptisée Proxima d serait l’exoplanète « la plus légère jamais mesurée à l'aide de la technique des vitesses radiales ».

Nous avons déjà eu l’occasion de revenir en détail sur notre système solaire, avec le Soleil qui règne sur les huit royaumes. Dans l’Univers, il existe des milliards d’autres étoiles et autant de systèmes planétaires qui gravitent autour. L’une d’entre elles – Proxima du Centaure – est particulière : c’est notre voisine la plus proche, à quatre années-lumière « seulement » de la Terre.

Si proche et si loin à la fois

Il faut remettre cette distance en perspective : cela signifie qu’il faudrait quatre ans pour y aller en partant du principe que l’on avance à la vitesse de la lumière. Si on prend comme vitesse de base celle qu’atteindra la sonde Parker Solar Probe – la plus rapide lancée par l’Homme – soit 700 000 km/h, il faudrait encore plus de 6 000 ans pour arriver à Proxima du Centaure. Hé oui, c’est bien l’étoile la plus proche de nous, en dehors du Soleil évidemment. D’autres étoiles sont à des milliards d’années-lumière.

La découverte du jour montre que ce système semble regorger « de nouveaux mondes intéressants, à portée d'étude et d'exploration futures », se réjouit João Faria, chercheur à l'Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (Portugal). Il est également l’auteur principal de l'étude publiée aujourd’hui dans Astronomy & Astrophysics.

Proxima d fait le tour de son étoile en cinq jours