La sonde Parker Solar Probe dépasse les 585 000 km/h, près de 700 000 km/h prévus pour 2024

Les sondes Solar Orbiter de l’ESA et Parker Solar Probe de la NASA (dont la France est partenaire) ont pour but d’étudier le Soleil, avec deux approches différentes et complémentaires.

Lancée en 2018, Parker Solar Probe prend de la vitesse et s’approche de notre étoile au fil des mois et des années. Il y a quelques jours, elle battait « ses propres records, réalisant son passage le plus proche et le plus rapide du Soleil à ce jour ».

Elle n’est passée qu’à 8,5 millions de kilomètres de la surface du Soleil à une vitesse de 163 km/s… soit plus de 585 000 km/h tout de même. Après deux survols de Vénus en 2023 et 2024, la sonde devrait finalement passer à 6,2 millions de km à une vitesse de près de 700 000 km/h, explique la NASA.