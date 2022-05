Solar Orbiter permet de découvrir « le Soleil comme vous ne l’avez jamais vu »

Le 26 mars de cette année, la sonde Solar Orbiter s’est rapproché du Soleil, à seulement 0,32 unité astronomique (ou AU). Cette dernière correspond pour rappel à la distance moyenne entre la Terre et notre étoile, et définie comme valant 149 597 870 700 mètres très exactement.

Solar Orbiter passe à 48 millions de kilomètres du Soleil

On utilise aussi la valeur approchée de 150 millions de kilomètres lorsque la précision n’est pas primordiale (c’est le cas aujourd’hui). 0,32 AU correspondent donc environ à 48 millions de kilomètres. Les précédents périhélies (passages au plus près du Soleil) étaient loin d’être aussi rapprochés : 0,52 unité astronomique le 15 juin 2020, 0,49 le 10 février 2021 et 0,59 le 12 septembre 2021.

Crédits : ESA

Ce survol du 26 mars (à 0,32 unité astronomique) « est considéré comme le premier d’une série de périhélies proches. Le prochain, le 13 octobre 2022 aura lieu à 0,29 AU », explique l’Agence spatiale européenne (ESA). Nous en aurons ainsi deux à 0,29 AU par an entre 2023 et 2026. 2027 sera l’année des passages les plus proches avec 0,28 AU (soit 42 millions de kilomètres environ), avant de repasser à 0,33 AU en 2028 puis 0,37 en 2029 et 2030.

Bien évidemment, plus la sonde Solar Orbiter s’approche du Soleil, plus ses instruments peuvent distinguer des détails. Les premières images du passage de mars sont disponibles.

Et voilà « un étrange "hérisson" solaire »