Philippe Le Grand, président d’InfraNum, nous détaille sa feuille de route

Alors que le Plan France THD arrive à son terme – les objectifs devraient être tenus –, InfraNum se penche sur la suite des événements, même si on n’arrête pas d’un claquement de doigts un chantier de 40 000 personnes. Entretien des réseaux, exportation, 5G… Les pistes sont nombreuses, comme nous le détaille Philippe Le Grand.

Fin 2020, la fédération InfraNum (qui regroupe des entreprises représentatives de l’ensemble des métiers de la filière des Infrastructures du numérique) connaissait une petite révolution : son président et co-fondateur Étienne Dugas avait décidé de ne pas briguer un quatrième mandat.

Du changement dans la continuité : « Je mets les pas dans les pas »

Après neuf ans aux commandes, le poste était donc vacant. Plusieurs prétendants au titre étaient sur les rangs, notamment David El Fassy, président d’Altitude Infra, et Philippe Le Grand, vice-président de Nomotech et également co-fondateur d’InfraNum. C’est ce dernier qui a remporté la mise.

La semaine dernière, le nouveau Conseil d’administration d’InfraNum (dont fait toujours partie Étienne Dugas puisqu’il a été réélu) a adopté « les grands axes de la feuille de route de la fédération pour les trois prochaines années ». Il s’agit d’une période charnière entre l’achèvement du plan France THD et la recherche de nouveaux marchés pour les industriels.

Philippe Le Grand nous explique sa vision de l’avenir… qui se place dans la continuité de celle d’Étienne Dugas : « Je mets les pas dans les pas ». Le cap général reste en effet le même : « On doit à la fois traiter la fin du plan France THD, préparer la suite et lancer de nouveaux chantiers d’avenir pour nos entreprises afin de poursuivre la bonne dynamique ». Quatre axes sont mis en avant : territoires durables connectés, développement international, les infrastructures mobiles et le marché entreprise.

Commencer par terminer le plan France THD